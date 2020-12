Fideszes pedofilről értekezett Bayer Zsolt - Szél Bernadett feljelentést tesz

Egykor volt barátunk, harcostársunk 20 éve, egy 12 órás autózás során vallotta be nekem sírva, dadogva, hogy ő homokos... Mondtam semmi baj, barátok maradunk. Ugyanez az ember két évvel később, a legkisebb skrupulus, fenntartás és zavar nélkül röhögve mesélte, hogy ő azért szeret Thaiföldre járni, mert ott kisfiúk is rendelkezésre állnak

- mondta Bayer Zsolt a Hír TV "HÁTTÉRKÉP" című műsorában.

Ezután gyorsan hozzátette a Fidesz 5. számú párttagkönyvének tulajdonosa, hogy szerinte Szájer József nem ilyen. Sőt, a fejét tenné arra, hogy az illegálisan megtartott drogos meleg-gruppen partin lebukott Szájer, életében nem drogozott és biztos valaki más csempészhette a hátizsákjába az extasy tablettákat. Arra azonban már nem tértek ki a műsorban, hogy az egykori harcostárson kívül esetleg lehetnek-e most is olyan Fidesz-tagok, vagy a kormánypárt holdudvarához tartozó személyek, akik hasonló célból utaznak időként Thaiföldre, és a téma büntetőjogi részét vizsgálva az sem derült ki, hogy Bayer Zsolt miért nem tájékoztatta a hatóságokat amikor megtudta a "harcostárs" aberrációját. Így tehát, az igazság minden részlete most sem lett kibontva, de azért voltak még érdekes kijelentések a műsorban.

Ennyire nem lehet hülye valaki...

- mondta Bayer Zsolt, amikor Szájer lebukásának aktuálpolitikai értékelte. A publicista, aki amúgy a Fidesz “legmagasabb intellektusú, legokosabb” emberének nevezte Szájer Józsefet nem azért hülyézte le a mindenhonnan ki -és lelépett EP képviselőt, mert az éppen az ellenkezőjét tette, mint amit a Fidesz próbál kommunikálni a keresztény-konzervatív erkölcsökről, hanem mert pont akkor ment szórakozni egy melegbárba, amikor a kormány vétót emelt és permanens élet-halálharcot vív az egész "Soros-hálózattal."

A Szájer-ügy kapcsán Bogár László közgazdász a műsorban először arról filozofált, hogy a világ rohamos gyorsasággal halad az apokalipszis felé, de a hindu mitológia alapján, szerinte ki fog derülni, hogy az anyagi-fizikai valóság egy semmi.

Csődöt mondtunk, Zsoca! Csődöt mondott az okosság és az okság

- zárta eszmefuttatását a hírtévében Bogár László, aki annyit azért hozzátett, hogy Szájer homoszexuális identitása már harminc éve jelent kockázatot a Fidesz számára.

Közben Szél Bernadett felháborodottan reagált elsőként az ellenzéktől.

Ez konkrétan pedofília, és saját bevallása szerint Bayer Zsolt 20 éve tudja. Én viszont haladéktalanul feljelentést teszek ismeretlen tettes ellen, és indítványozom Bayer Zsolt tanúként való meghallgatását.

- jelentette ki Szél Bernadett a Bayer Zsolt által említett egykori Fidesz harcostársról elhangzottak alapján.