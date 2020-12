Szájer és a nemzetbiztonság - Stummer: nem megengedhető, hogy hazánknak zsarolható tisztségviselői legyenek

A Nemzetbiztonsági bizottság jövő héten soron következő ülésén a bizottság elé kerülő témák között ott lesz Szájer József ügye is. Ugyanezen az ülésen kerül majd sor Szijjártó Péter éves miniszteri meghallgatására is, így a külügyminiszternek nyílt ülésen is alkalma lesz tényekkel alátámasztva beszámolnia a Szájer-ügyből következő esetleges nemzetbiztonsági kockázatokról és más országok titkosszolgálatainak lehetséges beavatkozásairól - olvasható a jobbikos Stummer János közleményében, aki a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke.