Az edzőtermek bezárásával több tízezer ember vesztette el a munkáját

A koronavírus-járvány következtében elrendelt járványügyi korlátozás révén az edzőtermek bezártak, így több ezer ember számára vált kényelmetlenné a napi testedzés, de mondhatjuk, hogy még jobban megsínylik a személyi edzők az elmúlt hetek következményeit. Bár személyi edzések tarthatók, az edzőtermeket bezárásra ítélték. A fitnesz szakma képviselői azt kérik a kormánytól, hogy ne kelljen bérleti díjat fizetniük a termek után.

Kéki Imre személyi edző az N1 TV-nek arról beszélt, hogy nyitva hagyták azt a kiskaput, hogy lehet tartani személyi edzéseket, amit "oldjanak meg az emberek úgy, ahogy tudják". Elmondta, hogy akad példa arra is, hogy a személyi edzők lakásán vagy szabadtéren kerül rá sor, de akad példa arra is, hogy online történik az edzés.

Azzal, hogy ősszel újra bezárásra ítélték őket, óriási anyagi problémákat okozhat több napi testedzésre szakosodott intézmény számára is.

Kéki szerint megoldást jelenthetne, ha a termekben kizárólag a személyi edzők és a vendégeik tartózkodhatnának betartva a higiéniai és a járványügyi szabályokat. Példaként hozta fel, hogy a bevásárlóközpontok most is zsúfolásig telve vannak, akkor talán beleférhetne az is, hogy korlátozott számban, de az emberek jelen lehessenek a fitnesz termekben.

A Thor Gym üzemeltetője, Hosszú Szilárd szerint a termek bezárásával

több tízezer ember vesztette el a munkáját.

"A legnagyobb probléma ezzel a döntéssel az, hogy az egész piaci szektort blokkolja. Gondolok itt az egészséges táplálkozással foglalkozó cégekre, vagy a táplálék-kiegészítő forgalmazókra"

- emelte ki, hozzátéve: az egészségügy számára is jelenthet hosszú távon többlet terhet, ha a edzőtermek bezárnak.

Szombaton Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke beszélt sajtótájékoztatón arról, hogy a sportközpontok alkalmazottai óriási bajba kerültek a bezárással.

A politikus javaslatai azok voltak, hogy