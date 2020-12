A teljes Tigáz Mészáros Lőrinc érdekeltségébe kerülhet?

A Mészáros Csoporthoz tartozó tőzsdei befektetőcég, az Opus Global Nyrt. tárgyalásokat folytat arról, miszerint megvásárolja a Tigáz teljes részvénycsomagját, írja a Forbes több, egymástól független forrásra hivatkozva.

A gázszolgáltatóban az Opus eddig is érdekelt volt, hiszen Mészáros Lőrinc érdekeltsége közvetve tavaly nyáron vásárolta be magát, s közel 50 százalékos közvetett tulajdonrészt szerezett. A Forbes úgy tudja, az Opus most megszerezné a MET Csoporthoz tartozó maradék részesedést is.

Az Opus a lap kérdésére úgy reagált, folyamatosan vizsgálják az újabb felvásárlási lehetőségeket, azonban nem erősítették meg az értesülést, ugyanakkor nem is cáfolták.

A transzparencia jegyében társaságunk az üzleti- és gazdasági érdekeit érintő valamennyi releváns eseményről szabályozott módon és időben tájékoztatja befektetőit, ugyanakkor piaci pletykákat nem kommentál

– írták.

A Tigáz Magyarország legnagyobb vezetékes földgázelosztója, hazánk területének közel felét látja el földgázzal. 2017-ben az olasz ENI adta el a céget a svájci központú, de magyar többségi tulajdonban lévő MET energetikai csoportnak. A Lakatos Benjámin vezérigazgató többségi érdekeltségébe tartozó csoport szűk két éven belül adta át a tulajdonában lévő üzletrész felét a Mészáros Csoportnak. A felek pedig stratégiai megállapodást is kötöttek, idézte fel a Forbes.