A koronavírus kellett ahhoz, hogy Ádernek feltűnjön, fontosak az ápolók és az orvosok

Áder János köztársasági elnök hagyományos újévi beszédében azt hangsúlyozta, hogy 2021-ben hálásnak kell lennünk.

Majd olyan megállapításokra is ragadtatta magát, miszerint

"kórházainkban ezekben a pillanatokban is heroikus küzdelem zajlik": orvosok, ápolók, asszisztensek, mentősök hoznak életmentő döntéseket most is, az új év első óráiban.

"Meghálálhatjuk ezt valaha is nekik? Meghálálható-e a végeláthatatlan műszak?"

- tette fel a kormánypárti politikus.

Mivel konkrét válasz a videóban nem hangzott el, így Áder János mindenkitől azt kérte, legyen hálás az egészségügyben és a szociális intézményekben dolgozók hősies munkájáért, mert ők egyetlen percre sem adták fel.

Egyébként fogyatékkal élők nappali ellátásában dolgozóként, 35 éves munkaviszonnyal nettó 120 020 forintot lehet keresni. De az is hangsúlyos lehet a kormányzat számára, hogy többek között azért sem lehetett bevezetni az új egészségügyi szolgálati jogviszonyt, mert az tiltotta volna az ápolók, asszisztensek, mentősök számára a másod- harmadállást - ami nélkül nem élnek meg.

Áder János továbbá kiemelte, hogy hálásnak kell lenni a tudósoknak, valamint a tanároknak, nevelőknek, mert újra és újra alkalmazkodtak, és a megváltozott körülmények között is szívvel-lélekkel folytatták munkájukat.

"Legyünk hálásak a földeken és a gyárakban dolgozóknak, az eladóknak, a szállítóknak, a rend őrzőinek, mert miattuk működött és működik az ország"

- osztotta meg észrevételeit