Hiába a "krumplihosszal" nyert választás, téboly, ami Borsodban zajlik

Nemcsak a koronavírus-járvány nyomán megjelent kormányzati elvonások miatt volt nagyon nehéz év a 2020-as esztendő Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Ráadásul a borsodi 6-os választókerületben időközi választás zajlott, mert Koncz Ferenc, az addigi fideszes képviselő motorbalesetben elhunyt. Ez a térség minden korábbi ígéretek ellenére továbbra is az egyik legelmaradottabb, ahol ha nem számítjuk a közmunkásokat, akkor a munkanélküliség egyes falvakban szinte 100 százalékos. A Fidesz jelöltje Koncz Zsófia lett, aki mindent megígért és akinek minden forrás a rendelkezésére állt, beleértve az érintett települések polgármestereit is, akik közül sokan nyíltan, vagy kényszerből, de támogatták a kormánypárti jelöltet. Ellenfele Bíró László, a parlamenti ellenzék közös jelöltje volt. A Jobbik regionális igazgatója kampányában nem ígérhette meg, hogy az ott élőknek lehozza a csillagos eget, de józan érveléssel hívta fel a figyelmet azokra a valós gondokra, amelyek az ott élők mindennapjait érintik. A választást végül csak egy "krumplihosszal" nyerte meg Koncz Zsófia. Bíró László tehát nemcsak a 2020-as év általános problémáit értékelte, hanem az időközi választás utóéletét is.

A hangzatos ígéretekkel kapcsolatban kevés dolog valósult meg a választások óta. A szerencsi térségben továbbra is sokan várják a kizászlózott alapkővel ellátott munkahely-teremtő beruházást, de érdemi döntések, információk még nem láttak napvilágot az eltelt hónapokban

- kezdte évértékelőjét az Alfahírnek nyilatkozó Bíró László. A Jobbik regionális elnöke szerint a választókerületben a tömegközlekedés helyzete nem javult, a taktaközi településekre továbbra sem megoldott a megyeszékhely felé történő rendszeres be és hazajutás, és sok településen nincs csatornázott szennyvíz, szilárd útburkolat, de még a vezetékes víz sem megoldott.

A több mint 5000 lélekszámú nagyközségben, Tiszalúcon a kampányban bejelentett fejlesztések helyett mára a helybeni orvosi ügyelet is elkerült Szerencsre... A helyi mentőállomás további sorsáról egyelőre csak egymásnak ellentmondó hírek láttak napvilágot, annak ellenére, hogy a mentőállomással kapcsolatos fejlesztések is a Fidesz kampányban kiemelt helyet foglaltak el

- tette hozzá Bíró László.

A jobbikos politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy a koronavírus-járványra hivatkozva meghozott kormányzati intézkedések különösen rosszul érintik a szerencsi térséget.

A legfontosabb most, hogy az önkormányzatoknak forrást kell biztosítani legalább a kötelező feladatainak ellátása érdekében. Sajnos a forráselvonásokkal a megválasztott képviselőnk is minden bizonnyal maradéktalanul egyetértett, tekintve, hogy azt 132 "bátor" társával egyetemben szavazta meg

- mondta Bíró László.

Megyei önkormányzati képviselőként úgy látja, az ott élők jó része kiszolgáltatott, a munkanélküliségi adatok elkeserítően alakulnak a pandémia óta. Az eddig az elvándorlással küzdő régióba a járvány kitörése óta sokan visszatértek családjaikhoz, de biztos megélhetést helyben továbbra sem találtak, így aztán visszakényszerülnek külföldre megélhetésük biztosítása végett. A vidéki településeken beruházások híján a legnagyobb foglalkoztató jellemzően a helyi önkormányzat.

A kormányzati intézkedések az önkormányzatokat kétségbeejtő helyzetbe hozza. Ahol voltak klasszikus értelemben vett önálló adóbevételek, ott erre most már alapozni nem lehet, a kormányzati elvonások miatt. A beígért forrás-kiegészítésekkel láthatóan az önkormányzatok nem számolhatnak. Sorra keresnek meg így év végén települési testületi tagok, hogy a kötelező feladatok ellátását is veszélyben érzik. Van ahol az orvos nyugdíjazása miatt körzeteket vonnak össze, nehézkessé válva így a hatékony ügyeleti ellátás, de több település tol maga előtt közüzemi kifizetetlen számlákat

- sorolta a problémákat Bíró László, aki szerint már a hivatal dolgozóinak bérének kifizetése is megoldandó problémává válik több településen és mint fogalmazott, az eddig is vékony szövésű helyi szociális háló egyre több helyen feslik tovább.

A tél beálltával egyre többen fordulnak az önkormányzatokhoz átmeneti segítségért, de az egyre szűkülő keretek miatt mindhiába. A turisztikában, vendéglátásban is jelentős mértékű a visszaesés. Több mikro- kis vállalkozás került a csőd szélére. A dolgozók fizetés-kiegészítése pedig nem, vagy csak nagyon kismértékben biztosít megoldást az ilyen vállalkozások túlélésére

- tette hozzá Bíró László.

A járványkezelés kapcsán úgy vélte, a kormány sok esetben késve hozott meg fontos döntéseket, amikor szigorítani kellett volna, akkor enyhítettek, amikor pedig enyhíteni lehetne, értelmetlen idősávokkal szigorítottak.

Még a járványügyi intézkedésekben is fellelhető a megosztottság erősítésének politikai szándéka sajnos. Egymás ellen fordít a kormány fiatalt-időssel, diákot-tanárral, önkormányzatot-lakossággal, beteget-egészségügyi dolgozóval, dolgozót-munkanélkülivel, kisebbségieket a többségi társadalommal, baloldaliakat-jobboldaliakkal… sorolhatnám. Sajnos, ez sok esetben itt BAZ megyében is működik. Ez a járvány nem játék és csak közösen, együtt tudjuk legyőzni, ezért nem lehet politikai kérdést csinálni a pandémiából!

- jelentette ki a Jobbik politikusa.

Bíró László szerint a Fidesz által is alkalmazott "aki nincs velünk az ellenünk" kádári politika miatt, a települések függőségi viszonyba kerültek a kormányzattól az elmúlt 10 évben. Jól látható ez a legutolsó Fidesz mentőcsomagon is, ahol szinte csak a kormánypárti vezetésű városoknak jutott évvégi forráskiegészítés. A települések vezetőinek nagy része így szerinte érthető módon kénytelen beállni a sorba és nem a településen élőket képviselni, hanem a kormány elvárásainak maradéktalanul megfelelni.

Persze vannak üdítő kivételek. Települések, ahol nem a szabály erősítése miatt, hanem a demokráciába és a települések lakóinak érdekében minden eszközzel igyekeznek a helyi vezetők olyan intézkedéseket hozni, ami segíti az ott élő emberek életét. A legfontosabb a helyi önkormányzatok és helyi közösségek megerősítése lenne. Ezt az önkormányzatok azonban csak többlet források biztosításával képesek megoldani, ezért azonnal vissza kell pótolni a kieső önkormányzati bevételeket a központi költségvetésből! Minden önkormányzatnak helyben kell szociális kiegészítő támogatást adni, amiből helyben tudják megoldani a legégetőbb és a legnagyobb problémákat

- közölte a Jobbik regionális igazgatója.

Szerinte Európa szinte összes államában a helyi önkormányzatok megerősítésével, feltőkésítésével a szociális háló minél vastagabbra történő szövésével erősítik helyben a polgárok létbiztonságát. Ezzel szemben a kormány folyamatosan elvonja a bevételeit az önkormányzatoktól és a legjobb megoldást a központi propagandában látja.

Ezt helyben sokan már csak egyetlen szóval tudják kifejezni: téboly!

- jelentette ki értékelőjében Bíró László.