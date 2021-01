Simonka bábjai és Orbánék elvonásai miatt már a tüzelőhiány is megjelent Dél-Békésben

Bár az Orbán-kormány elsődlegesen az ellenzéki vezetésű önkormányzatokat vette célba a koronavírus-járvány elleni védekezés örvén bevezetett elvonásokkal, azonban az amúgy is nehéz helyzetben lévő, és nem túl hatékony fideszes vezetésű térségeket, településeket is rendkívül rossz helyzetbe sodorta ezzel a kormányzat. Erre példa a Simonka György által a parlamentben képviselt(?) Dél-Békés, és annak központja, a több mint tíz éve fideszes kézben lévő Orosháza.

Itt tapasztalható az egyik legsúlyosabb módon az elvándorlás és az elöregedés, ezért joggal várhattuk volna el a kormánytól, hogy speciális intézkedésekkel gondoskodjanak Dél-Békésről, azonban megint megfelejtkeztek az itt élőkről - fogalmazott az Alfahírnek Szabó Ervin orosházi önkormányzati képviselő, hozzátéve: mivel nem érkezett konkrét segítség, különösen nehéz helyzetbe jutott a város.

Szabó Ervin Béli Balázs

Orosháza körülbelül 2 milliárd forint iparűzési adóval számolhatott, ami nagyjából a működési költségeket fedezte, most ennek a felét elvonja a kormányzat. A korlátozások miatt a turizmus is leállt, bevétel nélkül hagyva a helyi vállalkozókat. A környéken működő, az ingázó munkavállalókat foglalkoztató autóiparban érdekelt cégek is csak 50 százalékos kapacitással működnek, sőt, a szektorban komoly létszámcsökkentések is történtek tavasszal.

Az iparűzési adó elvonása működési problémákat fog okozni Orosházán

- hangsúlyozta Szabó Ervin, így a korábbi jelentős mennyiségű hitel után idén további fejlesztési hitelre lesz szüksége az önkormányzatnak.

Valós intézkedésekre lett volna szükség, nem pedig ígéretekre, amelyekből az elmúlt 10 évben volt bőven - fogalmazott Szabó Ervin. A Simonka által megígért beruházásokból nem valósult meg szinte semmi, a támogatások egy része visszafizetésre került, vagy pedig az elköltésük során szabálytalanságok merültek fel - tette hozzá.

Simonka bábjaként működő önkormányzati képviselők valódi intézkedéseket nem tettek, csak a látszatot tartották fent.

Így például aggályos forrású fertőtlenítőszereket osztogattak, vagy egy-egy buszmegállót fertőtlenítettek le újságírók előtt - elevenítette fel Szabó Ervin, felidézve: már a tavaszi időszakban tapasztalható volt, hogy egyre többen kerülnek kezelhetetlen helyzetbe, most pedig tüzelő-, és élelmiszer-hiánnyal keresnek meg minket.

Jellemző a dél-békési viszonyokra, hogy az itt élők mindennapi megélhetését nehezíti az is, hogy sokan nem tudnak visszamenni a külföldi munkahelyükre, így tovább csökkentek a helyi családok bevételi forrásai.

"Simonka György már csak a saját problémáival van elfoglalva, amelyet kívülállóként meg is lehet érteni, hiszen azért egy 8,5 éves börtönbüntetéssel kecsegtető bírósági per egyik vádlottja, ez pedig minden energiáját, és idejét leköti. De az elmúlt évek is csak arról szóltak, hogyan tudja megőrizni a hatalmát. Nem tett semmit az elmúlt évben sem Orosházáért, sem pedig Dél-Békésért"

- magyarázta Szabó Ervin.