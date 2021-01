Tízezer áldozat - "ez Orbán Viktor valós bizonyítványa, nem a hazánké"

Érdemes ma felidéznünk néhány mondatot az elmúlt évből. Olyat például, mint ami az állami rádióban is elhangzott: vagyis, hogy mindenkit meggyógyítanak, aki megbetegszik. Ma, 2021. január 5-én 10 ezer fölé emelkedett a koronavírusban elhunytak száma hazánkban, ami azt jelenti, 1 millió emberre több mint ezer halott jut. Magyarország így a 16. legrosszabb helyen áll a halálozások népességarányos számában. Sikeresnek tekinthető-e mindezek fényében a vírus elleni védekezés? Lukács László Györggyel, a Jobbik alelnökével, a párt egészségügyi szakpolitikusával beszélgettünk. Interjú.

Szomorú határt léptünk át: tízezer fölött van a koronavírus-fertőzésben elhunytak száma hazánkban.

Ugyan mindenki abban reménykedett, hogy el lehet kerülni, azonban sajnos ez várható volt. Orbán Viktorék gyakorlatilag egész ősszel hagyták, hogy a vírus diktálja a tempót. Nagyon későn került beavatkozás szigorításokkal, illetve komoly védekezési eszközökkel. Mindezek mellett azzal, hogy Magyarország nem tesztelt eleget, kódolva volt a rendszerben, hogy egyre többen fognak megbetegedni. Ezt a nyomást pedig a magyar egészségügy nem bírta. A nagyszámú halálozás mindezek sajnálatos eredménye, aminek nem szabadna így lennie, a legszörnyűbb azonban, hogy Orbán Viktor nyilatkozataiból az látszik: ennek a felelősségét be sem látja. Ezért egyedül ő a felelős, hiszen a döntések jogát magához vonta, a felhatalmazást ő kérte, most pedig a felelősséget, úgy tűnik, nem akarja vállalni érte.

Ennek fényében hogyan értékelhető, hogy a miniszterelnök a halottak számában mérte a sikeres védekezést?

Nem tudom, ki tanácsolta neki ezt akkor, de biztosan félretájékoztathatta, mert világosan látszott: ha hagyja, hogy felszökjön a fertőzések száma, azt majdnem egyenes arányban követi a halálozások növekedésének száma is. De legalább Orbán Viktor leleplezte a saját teljesítményét, így sokkal könnyebb őt megítélni és nem tud másra sem mutogatni, hiszen ő mondta, hogy ebben fogja mérni az eredményességet. Jelenleg sajnos úgy áll a helyzet, hogy 200 országból a 16. legrosszabb helyen áll Magyarország a halálozások népességarányos számában. Ez egy nagyon szomorú adat, amin nehéz túllépni. Ezek a számok – hiába mondja bárki, hogy nem valósak –, a legmegbízhatóbb adatsorokból származnak. Ez pedig Orbán Viktor valós bizonyítványa, nem a hazánké. Magyarország védekezni próbált, csakhogy a Kormány ebben nem volt partner.

Beszéljünk egy kicsit a hazai oltási kampányról!

Szijjártó Péter külön akciójával kezdődött, amiben egyből az orosz vakcina mellett kezdett kampányolni. Egy olyan orosz vakcina mellett, amiről később bebizonyosodott: nincs meg hozzá a megfelelő gyártói kapacitás. Ezt megelőzően pedig azt lehetett róla tudni, hogy semmit sem lehet róla tudni. A WHO figyelmeztetett mindenkit arra, hogy átláthatatlan ennek az előállítási tudományos háttere, az Európai Gyógyszerügynökség hasonlóan kételkedett a megbízhatóságában. Utólag láthatjuk, bizalmatlanságot szült, valamint rombolta az oltásokba vetett hitet, hogy a magyar Kormány tagjai a bizonytalan hátterű, orosz vakcinát ilyen erőteljesen sztárolták. Az, hogy az orosz vakcinában az emberek nem bíztak, hatással volt a többi oltóanyag megítélésére is. Ez is okolható azért, hogy Magyarországon meglehetősen alacsony az oltási hajlandóság. A Kormánynak sajnos elévülhetetlen érdemei vannak ebben: a bizalmat nekik kellett volna megteremteni és fenntartani.

Az oltás kapcsán térjünk ki az „oltási útlevélre”! Ezzel kapcsolatban mi a véleménye?

Azért nehéz dió, mert a körülötte lévő jogi szabályozás még teljesen bizonytalan, egy azonban bizonyos: olyan szabályozásra van szükség, hogy a beoltottak számára jogtalan előnyt ne jelentsen az oltás. El kell kerülni, hogy diszkriminálják azokat, akik nincsenek beoltva! Itt nem csak az utazásról beszélhetünk, hanem például a bevásárlásról vagy épp a munkában való részvételről. Rengeteg mindenre kiterjedhet ez a fajta „útlevél”. Egy a lényeg: olyan jogi szabályozás kell, amely nem disztingválja az embereket csak azért, mert nem akarták vagy nem tudták beoltatni magukat! Ez a Jobbik 3 pontos követelésében is szerepel.

Nemrégiben Orbán Viktor a Kossuth Rádióban azt mondta, szavazóhelyiségekben kellene oltatni, azonban még a kórházakban sincs elég egészségügyi dolgozónk.

Ezzel nem fogják szaván fogni a miniszterelnököt, ugyanis Magyarország a vakcina beszerzésében nem áll túl jól, nincsenek meg a megfelelő készletek. Így ha Orbán Viktor akarná, se tudná szavazóhelyiségekben ezt véghezvinni, de nem is azok lennének a legalkalmasabbak erre. Főleg, mivel látjuk, az is probléma, hogy egyáltalán szavazatszámlálók legyenek, így elképzelhetetlen, hogy tízezer szavazóhelyiségben legalább két egészségügyi dolgozó ott álljon rendelkezésre és beoltsa az embereket. Ennél azért kicsit szofisztikáltabb tervre lenne szükség. Ez az orbáni kiszólás is azt mutatja, hogy valójában nekik semmilyen oltási tervük nincs, semmifajta oltási programmal nem rendelkeznek. Az a pár pontból álló terv, amit közzétettek, lényegében csak a korosztály, illetve egyes csoportok megjelölése volt, ennél részletesebb koncepciót szoktak valamit is magára adó országok közzétenni. Magyarországon ez sincs, legfeljebb Orbán Viktor ilyesfajta elképzeléseit hallhatjuk a Kossuth Rádióban időről időre. Mondanám, hogy teljes agyrémnek tűnik, de most már semmin nem lepődünk meg tőle.

„Levittük a birkózószőnyegre" a második hullámot? Csak mert ezt is mondta.

Nagyon találó Stummer János jobbikos képviselőtársam bejegyzése, mely szerint, ha úgy van, hogy földre vittük, akkor miért az van, hogy ránk számol a bíró?