Orbán: február 1-jéig meghosszabbítják a korlátozó intézkedéseket

Február 1-jéig meghosszabbítják a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozó intézkedéseket - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Eddig 42519 egészségügyben dolgozót oltottak be, valamint hétvégén elkezdik a 150 főnél több idős lakóval rendelkező otthonokban is az oltásokat - tette hozzá Orbán. Az otthonok lakóinak 80 százaléka vállalja az oltást, míg a lakók esetében ez az arány 50 százalék, amit elismert, hogy nem túl jó, ezen még javítani kell.

Én is be fogom magam oltatni, amikor sor kerül rá, nekem is van egy kijelölt helyem, látni fogják, hogy ezt én is megteszem.