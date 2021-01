Amíg csak lehet, nyitva maradnak az iskolák

Ahol csak lehet, nyitva maradnak az általános iskolák és óvodák - hangsúlyozta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) köznevelésért felelős államtitkára a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában hétfő reggel.

Maruzsa Zoltánt annak kapcsán kérdezték, hogy a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) az általános iskolákban is online oktatást szorgalmazott.

Az államtitkár kifejtette: tavasszal bebizonyosodott, hogy az általános iskolákban is működőképes a digitális oktatás, de az is kiderült, hogy ennek az oktatási módszernek a hatékonysága jelentősen életkorfüggő. Főleg az alsó tagozatos diákoknál nem tud olyan hatékony lenni, mint például a végzős középiskolásoknál. Ezért, ha van rá mód, ezt érdemes elkerülni - mondta, hozzátéve:

ahol megbetegedés történik, ott elrendelik a digitális munkarendet.

Maruzsa Zoltán kitért arra is, hogy vannak szervezetek, amelyek ágazati jellegű oltást képzeltek el. A kormány viszont veszélyeztetettségi és életkori szempontok alapján dolgozta ki az oltási tervet. Ennek megfelelően elsőként az egészségügyi dolgozókat oltják be, majd az idősek következnek. A pedagógusok közül is elsőként a 60 év feletti és a krónikus betegek kaphatják majd meg az oltást.

Szakszervezetek: minden fajta összehasonlító listán rosszul szerepeltek a kormány járványügyi intézkedései Nagyon sok helyen azt a tájékoztatást adták, hogy rendkívüli vagy váratlan hirtelenséggel hunyt el valaki, de nekünk kellett kideríteni, hogy a Covid-19 következtében halt meg a pedagógus kolléga, amikor például az iskola tanulójának a hozzátartozója közölte ezt velünk - mondta az Alfahír kérdésére Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) alelnöke, miután az országban már több mint tízezren haltak meg a koronavírus-járvány következtében.

Azt is elmondta, hogy folyamatosan csökkent a tömeges tesztelés iránti érdeklődés. Az első alkalommal 85 százalék vett részt, később már csak 60 százalékos volt a részvétel a pedagógusok tesztelésén. A mostani, téli szünet utáni tesztelésen pedig csak azok a pedagógusok vettek részt, akik valamilyen tünetet észleltek magukon - ismertette Maruzsa Zoltán.