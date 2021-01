A Fidesz nem tesz semmit a Balaton-felvidéken lévő sittlerakó ügyében

Korábbi cikkünkben hívtuk fel a figyelmet arra, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal tavaly októberben meghozott határozata szerint, a Mészkő-Polgár Kft. 40 éven át hordhatja az építési hulladékot a Balaton-felvidék központjában lévő Rendesi-hegy gyomrába. Itt erdőkkel és szőlőbirtokokkal közrefogva, a Balatontól alig másfél kilométerre a hegy tetejébe mélyedő vöröshomokkő bánya található, ami a határozat alapján a jövőben sittlerakóként is működik. A Veszprém Megyei Kormányhivatal határozata egyébként a hulladék lerakását hivatalosan hasznosításként értelmezi...

Balatonrendes lakói felháborodottan közölték, nem akarnak 40 éven át egy szemétlerakó közelében élni, és a Jobbik már akkor jelezte, hogy kezdeményezi az ide vonatkozó törvény módosítását.

Rig Lajos, jobbikos országgyűlési képviselő most a Facebook oldalán jelentette be, hogy a mai nappal határozati javaslatot nyújtott be, amelyben felkéri a kormányt, legyenek tekintettel a Balatonrendesen élőkre, akik ellenzik, hogy a Mészkő-Polgár Kft. építési hulladékkal töltse fel a Rendesi-hegy tetején működő vöröshomokkő bánya kivájt gödrét.

A javaslat aláírására megkértem Fenyvesi Zoltánt, a térség fideszes képviselőjét is, aki azonban nem támogatta azt

- tette hozzá Rig Lajos, a Jobbik országgyűlési képviselője.

Rig Lajos Jobbik facebook

Ezzel párhuzamosan Balatonrendes polgárai úgy vélik, jogi úton is meg lehet támadni a kormányhivatal határozatát. Kuti Erzsébet önkormányzati képviselő szerint eljárási hiba is történt, mivel a jogelődhöz, Kővágóörsre küldték a határozatot, viszont az új közös önkormányzattól kérték a teljesítést.

Úgy gondolom, feltűnhetett volna a kormányhivatalnak, hogy nem jeleztek vissza a jegyzőségtől, hogy miként történt a kifüggesztés, holott a 8-as pontban ezt egyértelműen előírja a kormányhivatal

- közölte az Alfahírrel Kuti Erzsébet hozzátéve, hogy a '60-as, '70-es években épült házak, illetve más épületek bontása során sok esetben még veszélyes hulladéknak minősülő törmeléket is a közelben rakhatnak le.

Az önkormányzat most Lenner Istvánnak, Balatonrendes polgármesterének a döntésére is vár, miután a testületi tagok többsége is ellenezte a Veszprém Megyei Kormányhivatal határozatát.