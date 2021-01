Gyöngyösi: "Sem a Krímben, sem Luganszkban, sem Nigerben nem jártam"

Korábban hírt adtunk róla, hogy a Jobbik azonnali hatállyal felfüggesztette Szabó Balázs újpesti önkormányzati képviselő párttagságát, és felszólította őt önkormányzati képviselői mandátuma visszaadására, miután egy oroszokhoz köthető szervezet pénzén, magánrepülőn utazott a Közép-afrikai Köztársaságba választási megfigyelőnek még decemberben.

Ezt követően Mateusz Piskorski lengyel politikus a Magyar Nemzetnek küldött nyilatkozatában értetlenségének adott hangot, hogy a párt vezetői felfüggesztették Szabót. Ekkor megjegyezte, hogy a Közép-afrikai Köztársaságban lezajlott választáshoz képest sokkal vitatottabbak azok a voksolások, amelyeken Gyöngyösi Márton vett részt megfigyelőként.

A Jobbik elnökhelyettese és EP-képviselője csütörtökön Facebook-bejegyzésben reagált a vádakra és kiemelte, hogy sem a Krímben, sem Luganszkban, sem Nigerben nem járt választási megfigyelőként. Gyöngyösi teljes reagálása az eset kapcsán alább olvasható:

Gizike és gőzeke, vagyis pár “apróság” a választási megfigyelések margójára

Miután Szabó Balázs a mandátumtolvajok jó szokása szerint szinte órák alatt a Fidesz-propaganda kedvence lett, és ott most dühből, vagy talán számításból csúsztat és hazudozik, fontosnak tartom felhívni a figyelmet pár “apró” különbségre a korábbi és a mostani választási megfigyelési ügyek között. Talán ő is megérti.

1. Sem a Krímben, sem Luganszkban, sem Nigerben nem jártam választási megfigyelőként. Donyeckben és Szentpétervárott igen, hét évvel ezelőtt. Máshol nem. Ezzel szemben Sz. B. ezt a "szakmát" rendszeresen űzte.

2. A donyecki meghívásnak a párt akkori elnökségének kérésére és támogatásával tettem eleget. Ezzel szemben mandátumtolvajunk közép-afrikai útjáról a közösségi médiából, egy orosz propagandaoldalon megjelent úti beszámolóból és a HVG oknyomozó riportjából szereztünk tudomást.

3. Akkoriban a Jobbik elnöksége, főleg a poszt-szovjet térség ügyeiben sokat adott egy bizonyos Kovács Béla szavára. Akkor még nem tudtuk, hogy pontosan ki ő, mivel kezdő politikusként nem gondoltuk, hogy egyből az orosz titkosszolgálat fog közénk beépülni. Azóta látjuk, hogy ki volt Kovács Béla, és milyen céllal "munkálkodott". Ezért nincs már közöttünk. Úgy tűnik, hogy mandátumtolvajunknak vagy kimaradhatott az életéből az elmúlt jópár év, vagy valami miatt mégis inkább Kovács Bélát és köreit választotta politikai partnernek, mivel közép-afrikai útját éppen ez a kör szervezte.

4. A hét évvel ezelőtt kirobbant, polgárháborúba sodródó ukrán válság idején a Jobbiknak volt egy világos és határozott külpolitikai elképzelése, ami a szélsőségesen nacionalista és kisebbségellenes ukrán kormányzati politikával szemben az őshonos nemzeti kisebbségek jogainak védelmére helyezte a hangsúlyt, és Kárpátalja vonatkozásában a területi autonómia kivívását tűzte ki célul. Ebben a küzdelemben akkor a Jobbik az orosz diplomáciában szövetségest látott, amely ugyancsak síkra szállt az ukrajnai orosz kisebbség védelmében. A donyecki választási megfigyelés elvállalásánál is ez volt az egyik fő motivációm. Ami egyébként az Ukrajnában élő nemzetiségek jogait illeti, a kritika most is megáll. Viszont időközben rájöttünk, hogy Oroszország motivációi egyáltalán nem azok, amelyeket mi akkor naivan gondoltunk. Amikor ez nyilvánvalóvá vált számunkra, önkritikát gyakoroltunk, és változtattunk a politikánkon, mert mi a magyar érdekek szolgálatára tettünk esküt, nem pedig idegen érdekekére. Egy közép-afrikai útnál a nemzeti érdekek képviseletére való törekvést nehéz felismerni, az orosz érdekek ellenben annál nyilvánvalóbbak. Mandátumtolvajunk saját bevallása szerint is pontosan ismeri a Közép-afrikai Köztársaságban zajló konfliktus hátterét, és a mögötte álló nagyhatalmi érdekeket. Ez azonban, úgy tűnik, nem érdekli, viszont azt igazán sajnálja, hogy honoráriumot nem kapott szolgálataiért.

5. Annak idején az ilyen jellegű utamra menetrendszerinti repülőgéppel utaztam, nem magánrepülővel. Vannak, akik szerint a magánrepülőzés a politikában teljesen elfogadott dolog, csak azok nem a Jobbikban, hanem a Fideszben és csatolt részeiben ülnek.

6. A Jobbik az Elvi nyilatkozatában világossá tette, hogy elkötelezett az euroatlanti külpolitika iránt. Ha pedig valaki arra kíváncsi, hogy én miként viszonyulok az autoriter rendszerekhez és az Európai Unió gyengítését célzó befolyásszerzési kísérletekhez, annak ajánlom figyelmébe a Political Capital idevágó kutatását, ami megállapítja, hogy a magyar EP képviselők között a legkövetkezetesebb és legélesebb kritikusa vagyok az autoriter rezsimeknek:

https://www.politicalcapital. hu/pc-admin/source/documents/ authoritarian_shadows_in_the_ eu_2020_09_hun_summary.pdf

Márpedig egy politikust a munkája minősít.