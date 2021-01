György István szerint két nap alatt akár egymillió ember beoltására is fel vagyunk készülve

Az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára ismertette, eddig 129 689 ember kapott oltást, a következő vakcinaszállítmány (Pfizer) kedd helyett szerdán várható, s 35 685 fő oltását teszi majd lehetővé.

Hozzátette, a kormány mindent megtesz, hogy további vakcinákat szerezzen be. Ha pedig nagyobb mennyiséghez jut az ország, akkor akár egy tömeges oltási hétvégét is be tudnak iktatni, s utána folytatják az ütemezett vakcinaoltásokat a meglévő terv szerint.

György István elmondta, eddig 90 idősotthonban oltottak be 10 003 embert, de összesen 1900 bentlakásos intézményben kell levezényelni az oltási folyamatot, oltásra pedig több mint 80 ezren jelentkeztek.

A szociális intézményekben lakók vakcinálása után a 60 év felettiek, első körben a 89 év fölöttiek oltása kezdődik meg, őket a háziorvos otthonaikban oltja be. A nagyobb praxisokhoz szükség szerint továbbá oltócsapatokat is küldenek.

Az államtitkár szerint ma még nem lehet tudni, hogy ez a szakasz mikor kezdődik el, hiszen attól függ, az egyes oltási csoportokban milyen ütemben haladnak a megfelelő mennyiségű vakcina beérkezésével párhuzamosan. Ezt követően életkori idősávban oltják a többi lakost.

György István ismertette, elkezdődött a felkészülés a rend- és honvédelmi területen dolgozók oltásának előkészítésére is, zajlik az igényfelmérés, a kritikus infrastruktúrákban és a közigazgatás egyes területein dolgozók külön csoportot alkotnak majd.

Elmondta, ahogy növekedünk előre a sorban, az oltóhelyek száma is növekedni fog:

151 járóbeteg-szakellátót és

4401 háziorvosi rendelőt vonnak be,

ha szükséges, a szavazóköröket is igénybe veszik.

Dunavarsányban a hétvégén letesztelték, milyen egy háziorvosi rendelőben oltani: 120 családorvos kapta meg a vakcinát, a folyamatról pedig kiderült – mondta az államtitkár – hogy maximálisan működőképes.

Ismertette azt is, a háziorvosok már megkapták a tájékoztatót arról, hogyan kell működtetni az oltópontot. Közülük többen a hétvégi teszt után jelezték, ha ezt ilyen szervezetten meg lehet valósítani, csatlakoznak az oltási folyamatba. György István szerint

fel vannak készülve arra, hogy akár egymillió embert is beoltsanak két nap alatt.

Müller Cecília országos tisztfőorvos hangsúlyozta: megbízható forrásból kell tájékozódni, s az eddig elhangzottak is azt bizonyítják: az ország felkészült, a rendszer jó, illetve a háziorvosi rendelős pilot projekthez hasonló teszteléssel és alapos tervezéssel bővítik az oltási rendszert.

Az elmúlt 24 óra adatinak ismertetése után arról tájékoztatott a tisztifőrvos, hogy a Pfizer csak szerdán tudja szállítani az újabb adag vakcinát.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese a rendőri intézkedéseket kapcsán elmondta:

150 emberrel szemben intézkedtek hétfőn, mert nem vagy rosszul viselték a maszkot,

121 ember a 10 ezer főnél nagyobb településekre vonatkozó közterületi maszkviselési szabályt nem tartotta be,

10 személlyel szemben a tömegközlekedés, 19-cel a bevásárlóközpontok területén érvényes maszkviselési szabályok megszegése miatt léptek fel a rendőrök,

1 üzletet bezárattak: egy tűz- és munkavédelmi üzletben nem viselt maszkot a tulajdonos és az alkalmazott, eddig 115 ilyen ideiglenes bezárató intézkedést hoztak,

254 emberrel szemben léptek fel a kijárási tilalom megszegése miatt,

63-szor intézkedtek a tranzitszabályok megszegése miatt,

9761 helyszíni ellenőrzést végeztek a hatósági karanténok ügyében.

Újságírói kérdésre, miszerint kiszivárgott, hogy az Európai Bizottság azt fogja javasolni a tagállamok kormányainak, nyárig a felnőtt lakosság 70 százalékát oltsák be a hatóságok, s erről mit gondol az operatív törzs, Müller Cecília azt válaszolta:

melegen üdvözöljük.

Hozzátette, pontosan ezt szeretnék, ha lehet, még előbb is, a tömeges oltás gyorsasága azonban a vakcinamennyiségtől függ.

Annak kapcsán, hogy végstádiumú daganatos beteg kaphat-e oltást, ha kéri, a tisztifőrovos azt válaszolta, a kockázatról a kezelőorvos dönt.

A jogkövetés kapcsán megtudhattuk, a lakosság megértette az operatív törzs azon törekvését, hogy maga és mások egészségét védje minden állampolgár. Ez megmutatkozik a rendőri intézkedések számának csökkenésében is, az együttműködést megköszönte Kiss Róbert a lakosságnak, s további türelmet kért.

És mi történik, ha valaki a második oltást a kijelölt időpontnál később kapja meg? Fontos, hogy az eredeti időpontban jelenjen meg az oltott, de ha ez valamilyen nyomós ok miatt nem kivitelezhető, értesíteni kell az oltópontot, hogy az övére mást behívhassanak, ő pedig újat kaphasson. Egy-két napos eltérés azonban még nem okoz problémát.

Müller Cecília továbbá köszöni, az oltás után jól érzi magát, semmilyen kellemetlen hatást nem tapasztalt. A kollégái esetében helyi reakció, bőrpír és izomfájdalom fordult elő, egy kolléganőjének volt másnap fejfájása, de azt nem tudni, hogy fronttól vagy az oltástól.

A gyógyszerérzékenységgel rendelkezők kapcsán a tisztifőorvos kifejtette, aki a vakcina bármelyik összetevőjére allergiás, nem oltható. Ezt azonban előre nem lehet biztosan tudni, így annak nem javasolják az oltás beadását, akinek bármilyen gyógyszerre volt már erős, anafilaxiás allergiás reakciója. Az étel- és egyéb alleriák nem jelentenek kockázatot.

És mi lesz az eloltatlan vakcinákkal? Müller Cecília elmondta, ilyen nem maradhat, s egyelőre az egészségügyi dolgozókat oltják, nem lehet "beugrani" felszabaduló időpontra.