Még egyetlen kormánytagot sem oltottak be Magyarországon

Érdekes információt tudhattunk meg Gulyás Gergelytől ma a (nem létező?) oltási tervvel kapcsolatban.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón közölte,

még egyetlen kormánytagot sem oltottak be, az oltási sorrendet ugyanis esetükben is betartják.

Cikkünk a mai kormányinfóról:

Kormány: Február közepére lesz védettségi okirat, a beoltottakra nem vonatkozik a kijárási tilalom (Cikkünk frissül) Gulyás Gergely kancelláriminiszter a Kormányinfó elején egyből robbantott: a szomszédos országokban a harmadik hullám kezdődött meg, míg szerinte nálunk csökken a betegek és az áldozatok száma, ugyanakkor a korlátozások érdemi enyhítésére nincsen esély, amíg nem csökkennek tovább a fertőzési számok, és nem indul meg a tömeges oltás.

A kormány egyébként nagyon szeretné, hogy a lehető leghamarabb elindulhasson a tömeges oltás, ennek érdekében tegnap engedélyezték az orosz vakcinát és az AstraZeneca oltóanyagát is.

Engedélyezték a magyar hatóságok az orosz vakcinát és az AstraZeneca oltóanyagát is Engedélyezték a magyar hatóságok az AstraZeneca és a Szputnyik V koronavírus-vakcina használatát. Az Európai Unióban így Magyarországon indulhat meg először az oltás a két vakcinával - írja a Telex. A cikk szerint az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem által közösen kifejlesztett vakcinával az Egyesült Királyságban egy ideje már oltanak.

Sőt, Orbán Viktor nemrégiben arról is beszélt, hogy Kínából is rendeltünk vakcinát a Sinopharmtól, igaz, azt már nem tudni, mennyit és mennyiért, és az oltóanyagot egyelőre még a hazai gyógyszerfelügyeletnek is engedélyeznie kell.

Váratlanul lemondott annak a kínai gyógyszercégnek az elnöke, amitől Orbánék vakcinát akarnak venni A hongkongi tőzsdén kiadott közleményekből derült ki, hogy e hét keddjén váratlanul lemondott Li Zhiming, a Sinopharm nevű, állami tulajdonban lévő kínai gyógyszergyár igazgatósági elnöke, illetve Li Hui, a cégcsoport igazgatója, egyben az ellenőrzési részleg feje - számolt be róla a 444.hu külföldi lapinformációk alapján. Mindkét top vezető "személyes okokra" hivatkozott, mást egyelőre nem tudni.

Az viszont biztos, hogy az Európai Gyógyszerügynökség sem a kínai, sem az orosz vakcinát nem vizsgálta.