Rengeteg felháborodott komment után már törölték is az SZFE Facebokjáról a "libsizős" Pesti TV riportot

Miután a kultúrharc égisze alatt kormányhű csinovnyikokat ültettek a Színház- és Filmművészeti Egyetem illegitim módon kinevezett kuratóriumába, majd totális médiapropagandával szétporlasztották az intézményt blokád alatt tartó, tiltakozó hallgatók ellenállását és elfoglalták az SZFE-t, új oktatási helyszíneket hoztak létre - az új tanári karban pedig olyan "tehetséges újságíró" is helyet kap, mint a HírTV-s Velkovics Vilmos -, most elérkezettnek látták az időt arra, hogy az egyetem Facebook oldalán is jelezzék, innentől más világ jön.