Az Orbán-kormány megsegítette a milliárdos dubaji üzletember luxusszállodáját

A jövő hét elejétől új szakasz indul, elkezdődik a regisztráció alapú oltás - jelentette be a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádióban. Orbán Viktor azt mondta, az oltás jól halad, az egészségügyi dolgozók oltásával végeztek, most a szociális otthonokban élők és dolgozók vannak soron, és a hét végéig az ő oltásukkal is végeznek.