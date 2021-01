TASZ: A rendőrség akkor járt volna el arányosan, ha nem oszlatja fel a vendéglátósok tüntetését

"A koronavírus-járványra hivatkozva bevezetett általános gyülekezési tilalom indokolatlan volt tavasszal is, és most is az. A veszélyhelyzet ugyanis nem jogon kívüli állapot, álságos arra hivatkozni, hogy a járványkezelés minden alapvető jogot felülír"

- fogalmazott közleményében a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) a mi vendéglátós tüntetéssel kapcsolatban.

A jogvédő szervezet szerint valójában ilyenkor is csak olyan mértékben szabad az állampolgárok jogait korlátozni, ami a veszély elhárításához feltétlenül szükséges. Márpedig a felelős polgárok képesek a járványügyi intézkedések betartásával, egészségügyi kockázatok nélkül is gyülekezni, tiltakozni a kormányzati intézkedésekkel szemben - tették hozzá.

Mivel a TASZ szerint

a vendéglátóhelyek kényszerű bezárása számos vállalkozót és munkavállalót hozott lehetetlen helyzetbe, amit tetéz, hogy az állam nem törődik azzal, hogy megfelelően kártalanítsa őket,

és mivel a tiltás ellenére újranyitó vendéglátósoknak szinte bizonyosan súlyos büntetésekkel kell szembenézniük emiatt, a rendőrség akkor járt volna el arányosan, ha nem feloszlatja a gyűlést, hanem lépéseket tesz annak biztonságos lebonyolítása érdekében (maszkviselés, távolságtartás betartásának előmozdítása).

"Amíg a kormány nem tesz meg mindent annak érdekében, hogy az emberek tisztán lássanak a járvánnyal és a kormányzati intézkedésekkel kapcsolatban, cserébe viszont még a véleménynyilvánítás lehetőségét is durván korlátozza, fokozott türelmet kell tanúsítania a hasonló megmozdulásokkal szemben"

- hangsúlyozták.

A kétségbeesett vendéglátósok a Hősök terén tüntetnek, a rendőrök már igazoltatnak Közel kétszáz vendéglátós jelezte, hogy február 1-jével újra megnyitják egységeiket, mivel a kormány támogatásának hiánya miatt a csőd szélére kerültek. Vasárnapra a kötelező zárvatartás és a mielőbbi segítségkérés reményében szerveztek tüntetést, míg hétfőre tömeges újranyitást hirdettek.