Orbán Viktor: nem szükséges további szigorításokat tenni

Péntek reggel a Kossuth Rádió műsorában ismét interjút adott Orbán Viktor miniszterelnök, aki többek között beszélt arról, talán sosem látott lakásépítési bumm jöhet, az egész újraindítás pedig "nehéz meló" lesz, de megoldják majd.

Arra kell számítani, hogy pillanatokon belül munkaerőhiány lesz Magyarországon, különösen az építőiparban

– vélekedik Orbán.

Elmondta továbbá, a cél az, hogy legyen elég védett ember, hiszen akkor a szolgáltatások területén részlegesen meg lehet nyitni az éttermeket, szállodákat, művelődési házakat. Orbán szerint ehhez 2-3 millió védett ember szükséges.

A 10 millió forintos ingyenhitellel kapcsolatban kifejtette, a kormány nem a nagy vállalatoknak szánja, még csak nem is a közepeseknek. Ez kifejezetten a mikro- és kisvállalatoknak hirdették meg, a konstrukciót most véglegesítik. A miniszterelnök szerint a 100 milliárdos korlátot hamar ki fogják meríteni, utána pedig arról fogja győzködni a pénzügyminisztert, hogy legyen felülről nyitott a kassza.

Szót ejtett az online nemzeti konzultációról is, melynek kérdéseit péntek délután véglegesítik, s a jövő héten indul. Öt-hat kérdésre lehet számítani, s lesz arra vonatkozó is, hogy az oltásigazolás jelentsen-e nagyobb szabadságot.

A kínai vakcinák kapcsán kifejtette, minden szállítmányt külön meg kell vizsgálni, e vizsgálatok most zajlanak. A miniszterelnök kiemelte: ő jobban bízik a magyar szakemberek vizsgálatában, mint a brüsszeli vizsgálatokban.

Ha a kínai vakcinát is el lehet kezdeni használni, akkor húsvétig mindenkit be tudnak oltani, aki regisztrált, mondta Orbán pontos számot is közölve, mely: 2 millió 448 ezer embert jelent.

Ez május végén, június elején 6 millió 800 ezer ember lesz

– közölte a miniszterelnök.

Kiemelte: egyelőre a gyártói jelzések és tudományos vizsgálatok alapján nem lehet tudni, hogy meddig hatásosak a vakcinák. Úgy véli, most a vizsgálatok alapján ez hosszabb idő lehet, mint a korábban várt 6 hónap, de

fel kell készülnünk arra, hogy 6-8 hónap után esetleg újra kell, vagy lehet oltani azokat, akiket már egyszer beoltottunk.

A vakcinabeszerzésnek ezért folyamatosnak kell lenni, s a "portyázók és a fürkészek" továbbra is igyekeznek több vakcinát szerezni a világban.

Orbán Viktor úgy véli, nem szükséges további szigorításokat tenni, ezt „kifejezetten ellenezné”.

Mi hullámokban számolunk, a mai a második hullám 94. napja, meg vagyunk gyötörve rendesen

– mondta a legfrissebb járványügyi adatokra térve. A kormányfő ugyanis az operatív törzs üléséről érkezett. Ismertette: a rossz hír az, hogy a fertőzések, amelyek biztatóan lefelé görbültek az elmúlt időkben, ez megállt, stagnálni kezdett, és most újra emelkedik.

Az újra romló magyarországi járványügyi helyzet oka kapcsán kifejtette, arra nincs egyértelmű válasz, csak feltételezések, a szakemberek pedig azt gondolják, az angol vírus erőteljesebben van jelen Magyarországon.