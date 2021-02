Vöröskereszt: éjjeli menedékhelyeink túlélési pontokként működnek, senkit sem küldünk el éjszakára

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért felelős államtitkára február 12-én a rendkívüli hidegre való tekintettel délelőtt tíz órától vörös kód jelzést léptetett életbe, vagyis adott esetben fogadniuk kell a hajléktalan embereket a nem a számukra fenntartott bentlakásos szociális intézményeknek is. A várhatóan szerda délig érvényben lévő intézkedés kapcsán a Magyar Vöröskereszt fővárosi szervezetének szociális szakmai igazgató-helyettesével, Bereczki Lindával beszélgettünk a szervezet hajléktalanoknak kínált lehetőségeiről és annak nehézségeiről egy világjárvány kellős közepén, a lakosok szerepéről a segítségnyújtásban ebben a fokozottan veszélyes időszakban. Interjú.

A vörös kódjelzés alapján a "nem a számukra fenntartott bentlakásos szociális intézményeknek" is fogadniuk kell a hajléktalanokat. Mi tartozik ezek közé?

A bentlakásos szociális intézményekben jogviszonyokat kötnek az adott személlyel. Ebben a szövegkörnyezetben ez azt jelenti, hogy az emberi élet védelme mindent felülír, és ha valaki segítséget kér egy olyan intézményben, ahol nincs aktuálisan jogviszonya, akkor is be kell engedni megmelegedni, és segíteni neki, amennyiben szállást keresne.

A Vöröskereszt Budapesten összesen hány nappali melegedőbe, illetve éjjeli menedékhelyre tudja ez idő alatt befogadni az otthontalanokat, illetve ezeknek mekkora a befogadó kapacitása?

A Magyar Vöröskereszt Budapesten 5 nappali melegedőt tart fenn, ahol napi szinten összesen 400 ember fordul meg. Három állandó, egész évben működő éjjeli menedékhelyet működtetünk, mely 147 fő befogadására alkalmas éjszakáról éjszakára. Télen az úgynevezett "krízis időszakban" (novembertől áprilisig) időszakos férőhelyeket is megnyitunk, ami plusz 72 ágyat jelent.

Milyen szolgáltatásokra számíthat az, aki ebben az időszakban beköltözik?

A nappali melegedő nyitvatartási rendje igazodott az éjjeli menedékhely nyitva tartási rendjéhez, így gyakorlatilag, aki szeretne 0-24 órában is bent tartózkodhat valamelyik intézményünkben. A nappali melegedő a bent tartózkodási lehetőségen kívül étkezést, mosási, fürdési lehetőséget biztosít. Az ügyfelek kérhetnek segítséget ügyintézéseik kapcsán is (például okmányok beszerzése, álláskeresés, egészségügyi állapotukkal összefüggő ügyintézés). Az éjjeli menedékhely - ahogy a neve is sejteti - elsősorban éjszakai szállást nyújt, de hasonló szolgáltatásokat vehetnek igénybe a lakóink, mint a nappali melegedőben. Mindkét szolgáltatás térítésmentes.

A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete ebben a nehéz időszakban a hatékonyabb működés érdekében tartja a kapcsolatot más szervezetekkel?

A vörös kód egy fokozottabb odafigyelést és szervezést igényel az ellátások területén. Szervezetünk együttműködik a regionális diszpécserszolgálattal, a szociális és egészségügyi intézményekkel is, hiszen közös a cél.

A hideg idő miatt mire érdemes a lakosoknak figyelniük a hajléktalanokat illetően?