Orbán: rossz európai, aki Európa egysége ellen támad, s az is, aki sokszínűségét akarja eltörölni

A Magyar Nemzet szerdai számában megjelent írásában Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke felidézi, Közép-Európának történelme során nemcsak szerepe volt mindig, de hivatása is, ezt a tényt pedig a térség szovjet megszállása 1990-ig takarta el a szemünk elől.

– fogalmaz Orbán Viktor.

A miniszterelnök úgy véli, az is beszűkítette perspektívánkat, s lekötötte erőinket, hogy:

Hozzáteszi, a kommunizmus megdöntését, illetve országaink felszabadítását követően boldog, de igen legyengült állapotban voltak országaink, azonban

A miniszterelnök szót ejt arról is, az unión belüli nehéz viták a migrációról, a demográfiai helyzetről, a családok szerepéről, a nemzeti kultúra és a multikulturalizmus konfliktusa ismét ráirányítják a figyelmünket Közép-Európa történelmi hivatására. Ennek kapcsán felteszi a kérdést, van-e ilyen egyáltalán, s ha van, ennek mi a modern formája? A miniszterelnökök legégetőbb kérdésének pedig azt tartja: tud-e ezzel kezdeni valamit a politika?

Mi, magyarok mindig is azt gondoltuk, hogy nemcsak úgy egyszerűen megszülettünk a világra. Ha magyarnak születtél, akkor küldetésed is van. Küldetésed túlmutat önmagadon, európai horizontú és jelentőségű. Azt is tudjuk, hogy ezt csak a többi közép-európai néppel együtt tölthetjük be. Mert a német és orosz világ közötti területen, amely a latin kereszténység ortodoxiával határos területe, ahol sok nyelv és nemzeti kultúra nőtt föl, létezik egy sajátos közös kulturális minőség, egy életszemlélet, egy észjárás és jellemző testtartás. Ezt lengyel, szlovák, cseh és magyar verseskötetek, regények és filmek százai bizonyítják. A mi hivatásunk pedig ennek fenntartása