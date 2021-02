Orbán sem nőügyekkel, sem pedig Rogán földügyeivel nem foglalkozik

A Telex kormánykörökben érdeklődött arról, hogy miért állt el Rogán Antal új felesége, Barbara, és az ifjú arra családja attól, hogy több mint ezer hektár termőföldet vegyen.

Az Index álnéven publikáló újságírója előre megjósolta a kormányzati kommunikáció irányát Rogán kapcsán Február 3-án jelent meg az Indexen „A földhivatali nyilvántartásban még nem látszanak Rogán Barbaráék földvásárlásai" című cikk, amiben a korábban általunk is megírt Rogán Antal új felesége, Rogán Barbara és családja 1,6 milliárd forint értékű földbirtok vásárlásról szignóztak adásvételi szerződést. Az általuk közölt anyagban kitértek rá, hogy

Ugyanis a lap két egymástól független – köztük egy kormányzati – forrásra hivatkozva azt írja: Orbán Viktor kormányfő az első hírek megjelenése után határozottan megkérte a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert, hogy bármilyen úton, de állítsa le, csinálja vissza a földvásárlás folyamatát.

A Telex szerint Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter közbenjárása után utasította el a kormányhivatal az adásvételi szerződés bejegyzését. Ezzel kapcsolatban a Miniszterelnökség azt válaszolta: Gulyás a földügyben „senkivel, így sem a kormányhivatalokat felügyelő államtitkárral, sem kormányhivatali vezetővel, sőt egyetlen kormányhivatali munkatárssal sem beszélt”. A szervezet a feltételezést is visszautasította.

Orbán Viktortól is megkérdezték, hogy felháborodott-e a földvásárlási történeten, és megkérte-e Rogán Antalt, hogy állítsa le a folyamatot. „Tisztelt Szerkesztő Úr! Az ön kérdése is ostobaság. A miniszterelnök ilyen kérdésekkel nem foglalkozik” – érkezett a válasz Havasi Bertalantól, a kormányfő sajtófőnökétől. Hasonló választ kaptak Rogán Antal minisztériumától is:

„Az Önök összes felvetése ostobaság. Egyszerűbb lenne, ha belátnák, hogy ebben az ügyben gondatlanul jártak el és nem mondtak igazat az olvasóiknak."

Telex figyelemre méltónak nevezte, hogy az általános gyakorlattól eltérően ebben a kényes ügyben több minisztérium és a miniszterelnök is villámtempóban cáfolta az értesülésüket.