Az Index álnéven publikáló újságírója előre megjósolta a kormányzati kommunikáció irányát Rogán kapcsán

Február 3-án jelent meg az Indexen „A földhivatali nyilvántartásban még nem látszanak Rogán Barbaráék földvásárlásai” című cikk, amiben a korábban általunk is megírt Rogán Antal új felesége, Rogán Barbara és családja 1,6 milliárd forint értékű földbirtok vásárlásról szignóztak adásvételi szerződést. Az általuk közölt anyagban kitértek rá, hogy

lapunk megnézte a földhivatalnál a helyrajzi számok alapján az ingatlanok tulajdoni lapját, amelyek még nem utalnak sem adásvételi, sem banki jelzálogos tranzakciókra. Egyelőre semmilyen földet nem vásárolt a miniszter és családja, a földhivatali adatok alapján ez idáig egyetlen szerződés sem teljesült.

Érdektelen infónak tűnt, végül exkluzív lett

A 444.hu emlékeztet rá, hogy ez azért volt különösen érdekes, mert mindennek az információnak nem volt hírértéke, az ügy megértéséhez kvázi semmit sem adtak hozzá. Az írás végül úgy zárult, „Az Index az ellentmondások feloldása érdekében megkereste Rogán Antalt is, aki azonban lapunknak sem nyilatkozott. A miniszter környezetéből úgy értesültünk, hogy a politikus a felesége és magánélete védelme miatt nem kívánt most megszólalni. Forrásaink azt is hozzátették: Rogán Antal a közelgő kampányidőszak miatt a jövőben is számít hasonló támadásokra.”

A Magyar Nemzet szerint Rogán Antal új felesége meg akarta venni a földbirtokot, de a kormányhivatal megtagadta a szerződés bejegyzését Mint arról korábban beszámoltunk, a 444.hu információi szerint Rogán Antal új felesége Barbara, a Nyírségben élő szülei, az apa üzlettársa és egy nyírségi nő több mint másfél milliárd forintért kötöttek adásvételi szerződést, és összesen 1022 hektárnyi területet vettek meg mintegy 1,6 milliárd forintért.

Hamar kiderült, hogy a cikk szerzője, „Szeredy Dani” nem szerepel a lap impresszumában, valamint szerkesztőségi email cím sem tartozik hozzá, azonban a név sokaknak ismerős lehetett, ugyanis Szeredy Ottlik Géza Iskola a határon című regényének egyik főhőse.

Az Index újságírója, aki előre látta a kormányzati kommunikáció lépését

Ez még önmagában nem lenne különösen érdekes, csakhogy az anyag közlését követően 9 nappal Rogán Antal is megszólalt végre az ügyben és gyorsan lehazugozta azokat, akik beszámoltak a történtekről, váltig állította, hogy felesége és annak családja semmiféle földet nem tervez megvásárolni, majd mindezt megfejelte azzal, hogy egyetlen lap sem kereste őket meg ezzel kapcsolatban. A nyilatkozatából is valószínűsíthető, hogy családja egyelőre eláll a vásárlástól,

azt pedig, hogy a földvásárlás nem fog létrejönni, az Index cikke utalt először.

A 444.hu felkereste Fekete-Szalóky Zoltán megbízott főszerkesztőt, hogy megtudják ki az a Szeredy Dani, aki tűpontosan eltalálta a kormányzati kommunikáció kilenc nappal későbbi irányát. A válaszból az illető kiléte nem derült ki:

Ez egy nicknév, a mögötte álló szerző nem akarja felfedni magát.

Kérdésükre elmondta azt is, hogy főszerkesztőként ő maga élesítette a cikket, és hogy nem külsősről, hanem a szerkesztőség egyik tagjáról van szó. Azt is hozzátette, hogy „nicknevek” korábban is felbukkantak a hírportálon.

Ottlik Géza életre kelt hőse valamiért nem akarta learatni a babérokat?

A 444 kifejti, hogy a megbízott szerkesztőnek abban valóban igaza van, hogy korábban is volt az Indexen hasonló szokások, az azonban igen érdekes, hogy ebben az esetben exkluzív politikai hírek szerzőjéről van szó, ami a közéleti újságírásban egyáltalán nem bevett szokás.

A lap megnézte Szeredy korábbi cikkeit is, amikből megállapítható, hogy bár korrekt tényközlés jellemzi őket, mégis kifejezetten a kormánynak kedves témákban íródtak, vagy a kormány szája íze szerinti címet kaptak. Ráadásul az anyagokat átfutva az sem teljesen tiszta, hogy miért nem lehetett őket névvel vállalni, hiszen témájukat és stílusukat tekintve nincs bennük semmi kirívó vagy "vállalhatatlan".

Hivatalosan nem Fidesz-közeli, mégis egyre inkább annak tűnik az Index

Az Index szétrobbanása körüli botrányok idején sokat lehetett hallani arról, hogy a Fidesz számára rövid távon a hatalmas látogatottságú (továbbra is piacvezető) Index-címlap irányítás alatt tartása és domesztikálása, a címadás és a témaválasztás puhítása a fontos.

Bár az új szerkesztőséggel felállt hírportál közel sem vethető össze például az Origóval, de egyre erőteljesebben látszik rajta, hogy fideszes politikusok sokkal szívesebben adnak interjút a lapnak, mint korábban, és sokkal kevésbé szembesülnek kritikus kérdésekkel, miközben a Mindeközben nevű kishír-rovatott pedig már az Indamedia sales marketingcsapata szerkeszti - emlékeztet rá a 444.