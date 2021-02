Deutsch ismét nagyot ment: szerinte Nyugaton irigykedve nézik a magyar médiahelyzetet

Mint ismert, a Fidesz "ennyikéző" EP-képviselője januárban mondott le minden európai parlamenti bizottsági tisztségéről és jelentéstevői megbízatásáról, miután az Európai Néppárt 39 képviselője tavaly december 16-án megfosztotta minden jogától.

Miután minden jogától megfosztották, Deutsch Tamás lemondott alelnöki posztjáról az EPP-ben Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő lemondott minden európai parlamenti bizottsági tisztségéről és jelentéstevői megbízatásáról - írja cikkében a Népszava az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti csoportjának szóvivőjére hivatkozva.

Az odamondogatásairól híres kormánypárti "fenegyerek" azóta nem igazán hallatta hangját, most azonban a Telexnek sikerült a szerdai kormányülés előtt egy rövid interjú erejéig mikrofonvégre kapnia, Deutsch pedig ismét nem hazudtolta meg önmagát, már ami az egészen elképesztő, hol a fantazmagória kategóriájába tartozó gondolatait illeti.

A portál videójából kiderült, közszájon forgó európai legendának tartja, amit a magyar sajtószabadságról állítanak a nyugati sajtóban. A Fidesz európai parlamenti képviselője arra a kérdésre, hogy egyetért-e Szijjártó Péterrel, aki szerint az egész nyugati-európai sajtó hazudik a magyar médiahelyzetről, azt válaszolta, hogy ugyan Magyarországon is lehetne „acélosabb” a sajtószabadság, hiszen ebben a tekintetben nincsen ideális állapot, de mindig arra kell törekedni, hogy jobb és jobb legyen a helyzet.

Deutsch Tamás úgy fogalmazott,

"de az az állapot, amiben a magyar sajtóviszonyok leledzenek, és általában az európai átlag, a tekintetben inkább Nyugat-Európából nézik irigykedve a magyar helyzetet."

Az EP-képviselő hozzátette, ezt tények tucatjaival is alá tudja támasztani.

A fideszes politikus úgy véli, Magyarországon a hétköznapokban a sajtószabadság tekintetében nincs olyan általános, negatív helyzet, amely jelentős mértékben, sőt, radikálisan alulmúlja a nyugat-európai közállapotokat. Sőt, ennek pont az ellenkezője igaz szerinte.

Elmondta azt is, a sajtószabadságot érintő egyik legmasszívabb korlátozás az öncenzúra. Szerinte a liberális újságírói mainstream kimondva, kimondatlanul elvárásokat fogalmaz meg minden szerkesztőséggel kapcsolatban, és ha valaki más szóhasználattal, vagy logikával nyúl egy témához, akkor Nyugaton kiírja magát a hiteles és egzisztenciával rendelkező újságírók világából.

Úgy látja, ezt a kockázatot sokan nem merik vállalni Nyugaton.

„Ez az intézményesített, mélyen a liberális újságírók döntő többségének a DNS-ébe beíródó öncenzúra brutálisan erős ahhoz az állapothoz képest, ami Magyarországon van”

- mondta a politikus, aki szerint ehhez képest Magyarországon a kormánnyal szemben kritikus hangoknak korábban is volt, és most is van fóruma, az újságírókat pedig nem bántják.

Deutsch szerint nettó hazugság, hogy a politika, a 2010 óta hatalmon lévők, a kormánypártok, vagy akár maga a kormány „bármilyen módon korlátozná a sajtószabadságot”.

Hozzátette, "azt állítom, hogy ezzel szemben Nyugat-Európa tucatnyi országában hatalmi eszközökkel is erősített az egyébként hatalmi ráerősítés nélkül is a baloldali, liberális médiavilágban már létező öncenzúra intézménye, amely viszont radikálisan korlátozza a médiaszabadságot".

Akit esetleg érdekelne a videó teljes terjedelmében, alább megnézheti: