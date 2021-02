Orbán-alagút: Stummer ma délután találkozik Pintérrel – vajon a miniszter megérti az üzenetét?

Most már nem titkos az alagút, ami most úgy látszik mindenesetre lesz. Ha a kormányon múlott volna, akkor ennek az aluljárónak a terve továbbra is titokban lenne - nyilatkozta Stummer János, a Nemzetbiztonsági bizottság jobbikos elnöke az N1TV-nek, miután kedden egy videóban nyilvánosságra hozta, hogy a testület kormánypárti többsége azzal állt elő, hogy építeni kell Orbán Viktor miniszterelnök számára egy alagutat a Puskás Arénába kétmilliárd forintért.