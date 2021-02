Heti kedvenc: Olvasóinknál Jakab Péter és az alagút-gate vitte a prímet

Nem volt ideje híreket olvasni? Esetleg elkerülte a figyelmét valami fontos esemény? Most pótolhatja! Ezen a hétvégén is összegyűjtöttük az Olvasóink által legjobban olvasott híreinket.

(2021. február 22-28.)

Luxusjacht és parizer

Párizsis szendvics után paprikás krumplit posztolt Jakab Péter, a Jobbik elnöke. A luxushoz hozzászokott fideszesek azonban azt hiszik, akinek megugrik a fizetése, az egyből adriai luxusjachtok és kaviáros szendvicsek között fogja élni napjait. Csakhogy a választóiknak nem ez jár. Erről írt cikkünket olvasták legtöbben a héten.

Népszerű

A Medián felmérése szerint Karácsony Gergely az ellenzéki kormányfőjelöltek közül a legnépszerűbb, a főpolgármester azonban még nem közölte, megméretteti-e magát az előválasztáson. A biztos indulók között Jakabé a pálma, népszerűsége 32 százalék. A részleteket ebben a cikkben olvashatják.

Földalatti mozgalom

Bombaként robbant a hír, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke, Stummer János kitálalt. Facebook-videójában közölte, egy kétmilliárd forintba kerülő alagút vezet majd a Puskás Stadionba, és az igazi botrány, hogy ezt titkosítani akarták. Az ezt feltáró cikkünket is szerették olvasóink. Később a Puskás Aréna a Facebookon közölte, egy 50 méteres (azaz méterenként 40 millióba kerülő) alagút fog készülni, hogy a VIP vendégek azon keresztül közelíthessék meg a létesítményt.

Rendeleti kormányzás

A hét elején a Tisztelt Ház fideszes többsége újabb 90 napra felhatalmazta a kormányzatot, hogy bizonyos esetekben akár törvényeket felülíró rendeletekkel kormányozzák az országot. A parlamenti vitáról szóló cikkünk ugyancsak a legolvasottabbak között volt.

Szigorú ötvenpluszos

Nem sokkal azt követően, hogy a kormányzat online konzultációt indított a nyitásról, berobbant a harmadik hullám. A brit mutánsnak „köszönhető” brutális járványadatok miatt Orbán Viktor pénteki rádióinterjújában újabb szigorításokat jelentett be, mely szintén nagy érdeklődést váltott ki Olvasóinkban.

Ne állítsuk meg Brüsszelt!

Bár Orbánék saját kegyként szeretnék bemutatni, de kiderült, a kis- és középvállalkozóknak szánt 10 milliós ingyenhitelt (újraindítási gyorskölcsön) az EU visszatérítendő forrásaiból biztosítják. Cikkünk itt olvasható.

Heti Zsoca...

Az alagút-gate kiverte a biztosítékot a társadalomban. Ilyenkor természetesen nem maradhat csöndben a tisztikeresztes trágárságkirány, Bayer Zsolt sem, akinek kényszere védeni a védhetetlent is, ha az ciki Orbánéknak. A Fidesz 5-ös számú tagkönyvének tulajdonosa szerint ha Önt is felháborítja az eltitkolni szándékozott kétmilliárdos extra kiadás, akkor Ön is „legalja lumpenproli”.