Orbán Viktor megfogadta Müller Cecília javaslatát – beoltották a miniszterelnököt

Mint ahogyna arról már beszámoltunk, Müller Cecília országot tisztifőorvos szombaton az MTI-nek azt mondta, az operatív törzs, az oltási munkacsoport és a szakmai grémiumok is azon dolgoznak, hogy minél több embernek lehetővé tegyék az oltás felvételét. A tisztifőorvos azt is kiemelte,

az oltást külön javasolta Orbán Viktor miniszterelnöknek is.

Fontosnak nevezte, hogy a kormányfő példát mutasson a lakosságnak, így minél többen éljelenek az oltás felvételének lehetőségével, érkezzenek azok bárhonnan is. Az országos tisztifőorvos szerint a járvány elleni védekezést irányítók egészségének védelme elengedhetetlen annak érdekében, hogy az ország meg tudjon küzdeni a harmadik hullámmal.

Nagyon fontos, hogy a kormány és az operatív törzs tagjai egészségesek maradjanak, ezért feltétlenül indokolt a mihamarabbi beoltásuk.

Erre pedig nem is kellett sokat várni, ugyanis szombaton Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-posztjában számolt be arról, immáron ő is a beoltottak táborát erősíti. A fotó alapján pedig úgy olybá tűnik, a miniszterelnök a kínai vakcinát kapta meg.

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön egyébként azt mondta, Orbán Viktor várhatóan a jövő héten kapja meg az oltást a koronavírus ellen, és ha van rá mód, azt szeretné, ha a Sinopharm nevű kínai cég vakcinájával oltanák be.