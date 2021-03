Gulyás elmondta, hogy jövő szerdáig további 400 ezer embert tudnak beoltani idehaza

Címlap Önnek is hiba akadt az oltási regisztrációjában? Ide telefonálva jelezheti Az oltandók a 1818 telefonszámon és emailen is kérhetik a pontatlanul regisztrált adatuk javítását - közölte a Koronavírus Sajtóközpont szombaton az MTI-vel. Pénteken a kormányzat lemondta a hétvégére tervezett oltási kampányát, mely során 74 ezer adag AstraZeneca-vakcinát adtak volna be.