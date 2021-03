Az oltásfiaskó mellett üzentek Orbánék: „Te vagy a hülye!”

(Figyelem! Ez egy véleménycikk! A leírtak nem feltétlenül tükrözik a teljes szerkesztőség álláspontját, de fontosnak tartjuk, hogy helyt adjunk a kulturált és logikusan érvelő, vitaindító véleményeknek is.)

Tisztelt Oltásra Regisztrált! Tájékoztatjuk, hogy az AstraZeneca vakcinával a hétvégére tervezett oltás technikai problémák miatt elmarad. Így az Ön oltására is egy későbbi időpontban, de rövidesen sor kerül. Kérjük, hogy a csütörtökön SMS-ben kapott meghívóját vegye tárgytalannak! Az esetleges kellemetlenségekért elnézést kérünk. Üdvözlettel: Vakcinainfo

A fenti szöveg az elhíresült „üljön át másik kocsiba” sztorihoz hasonló karriert futott be a hétvégén. Jegyezzük meg a

technikai problémák

kitételt!

Ugyanekkor a Koronavírus Sajtóközpont az alábbi közleményt küldte ki:

Az oltandók a 1818 telefonszámon és emailen is kérhetik a pontatlanul regisztrált adatuk javítását. Ha valaki az oltásra történő regisztrációkor pontatlanul adta meg adatát, és emiatt a neki küldött értesítőben téves adatot tapasztal, akkor az ingyenesen hívható 1818 telefonszámon vagy az adatvedelem [at] neak.gov.hu email címen kérheti a regisztrációkor megadott adatai pontosítását, javítását. Ezen a hétvégén újabb százezer honfitársunk kaphatja meg az oltást, amivel vasárnap estére átlépjük az egymilliós határt. Magyarország az átoltottság tekintetében a második Európában, és a magyar ütemtervvel az ország az európai lista élére fog kerülni. Regisztráljunk és oltassuk be magunkat!

Ebből a kommünikéből pedig a

pontatlanul regisztrált

szókapcsolatra fókuszáljunk!

És akkor gondolkozzunk el! A „technikai probléma” bizony nem egyedi, elszigetelt eset, hiszen az egész, 74 ezres oltási kampányt le kellett állítani emiatt. Hiába próbálja a lócitrom paciba történő visszalapátolásával megbízott Gulyás Gergely eltusolni az oltásfiaskót azzal, hogy csak „kisebb zavarok” voltak, ez egyszerűen nem igaz. A kancelláriaminiszter szánalmas mentegetőzését saját főnökének, Orbán Viktornak pénteki rádióinterjúban elhangzott mondatai cáfolják:

Ha az adatok nem stimmelnek, sajnos semmi nem stimmel. Előfordul, hogy olyan embereket hívnak be, akiket már beoltottak, vagy van, akiket nagyon messzire hívnak be.

Elborzadok attól a gondolattól, hogy az évtizedek óta kaotikus egészségügyi nyilvántartás „technikai problémája” most

akár emberéletet is követelhetett volna.

Mert ha adott esetben Julika néni már kapott egy Sinopharmot, ami elölt kórokozót tartalmaz, majd most az adatkáosz okozta „technikai probléma” során erre ráböktek volna egy vektoros AstraZenecát, az – még laikusként is kijelenthető – Julika néni életébe is kerülhetett volna.

Érthetetlen oltási behívókról számol be a 444 Az oltási behívók esetében több érthetetlen esetről is beszámol a 444. A portál szerint az egyik esetben egy sülysápi illetőségű hölgyet az onnan közúton 168 kilométerre levő Kisbérre hívták oltásra. Ennek az oltópontnak a megközelítése tömegközlekedéssel 3,5 óra lenne. Egy másik esetben egy debreceni olvasónak Kisvárdát jelölték meg oltópontként, holott a hajdúsági megyeszékhelyen is több oltópont van.

Hogy miért ilyen tré az egészségügyi adatbázisunk, az tulajdonképpen teljesen mindegy. Az a tény, hogy tizenegy évvel Orbán Viktor hatalomra kerülése után, melynek zömét kétharmados többséggel, az utóbbi egy évet pedig szinte teljes egészében rendkívüli felhatalmazással uralta, zárójelbe tesz minden – egyébként jogos – gyurcsányozást. Ennyi idő alatt és ekkora legitimációval

bőven lett volna ideje akár Réthelyi Miklósnak, akár Balog Zoltánnak, akár Kásler Miklósnak naprakésszé tenni a nyilvántartásokat.

És akkor elég lenne az oltásregisztrációkor a TAJ-szám mellé egy e-mail címet és egy telefonszámot megadni.

És itt jutunk el a kormányzati pofátlanság második pontjához, a „pontatlan regisztrációhoz”. Ebből a két szóból kirajzolódik az orbáni rezsim esszenciája. Annak üzenete ugyanis az, hogy

Orbán Viktor kormánya rosszul semmi nem csinálhat,

a pápai ex cathedra tévedhetetlenség kutyafüle a Karmelita Kolostor főurának csalhatatlanságához képest. Hanem – üzeni az Orbán-kormány –

te vagy a hülye, te oltásra regisztráló, hogy még egy ilyen egyszerű űrlapot sem tudsz hibátlanul kitölteni!

Na, most a regisztrációs űrlapon csak ennyi szerepel: „Lakcím”. Amely finoman szólva sem túl pontos kérdés. Mit írjon be az, aki például egyetemistaként az ország más részében él albérletben? Vagy az, aki – mondjuk – az ország keleti részéből a jobb kereset reményében pár hónapra a fővárosba vagy a nyugati határ mellé költözött két ukrán vendégmunkás mellé egy munkásszállóra? Ők ebbe a rubrikába mit írjanak be? Állandó lakcímet vagy az utca embere által ideiglenes lakcímként aposztrofált tartózkodási helyet?

Akinek legalább minimális tudományos ismerete van, az tudja, pontos adatfelvétel csak akkor lehetséges, ha a kutatási kérdést is pontosan, érthetően fogalmazzuk meg. (Lásd például: Earl Babbie: A társadalomkutatás gyakorlata. Ford.: Kende Gábor, Szaitz Mariann. Balassi Kiadó, Budapest, 2001., 277. o.) No, ezzel a lakcímkérdéssel a Rogán-féle propagandaminisztérium (a Vakcinainfo honlapját, ahol regisztrálni lehet, ők szerkesztik) ugyanúgy mellélőtt, mint a konzultációk bugyuta kérdéseivel. A különbség az, hogy utóbbit pusztán adatbázis-építésre használják, most viszont emberek egészségéről és az élet normális kerékvágásba történő visszatereléséről lenne szó. Vagyis

propaganda helyett valódi kormányzásra lenne szükség.

Hát, ez – mint látható – nagyon nem sikerül, a kormányzat az első igazán jelentős, a társadalom teljes egészét érintő krízist képtelen kezelni.

Az egészségügyi nyilvántartás naprakészen tartása evidencia kellene, hogy legyen még békeidőben is. Egy pandémiás időszakban azonban, amikor a védőoltás tömeges beadása miatt létfontosságú lenne, hogy minden oltásra jelentkező a lehető leghamarabb, a legkisebb ráfordítással jusson hozzá a vakcinához, kritikus pont.

Magát adja a kérdés:

vajon mi a frászt csinált az egészségügyi kormányzat az elmúlt egy évben, rendkívüli felhatalmazással a háta mögött?

Azon kívül, hogy veregette a saját vállát, mert húszéves technológiával animálta a pozsonyi csatát, meg elkezdett legózni Mátyás király csontjaival. Ezeknél a nemzeti öntudatot valóban erősítő, de nem világjárvány idejére való tevékenységeknél sokkal fontosabb lenne az olyan alapfeladat ellátása, mint az egészségügyi adatbázis helyrepofozása.

És a legfontosabb kérdés: