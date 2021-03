Arató Gergely üzent Jakab Péternek a határon túliak szavazata kapcsán: "sokkal fontosabb az, ami összeköt minket annál, mint ami elválaszt"

Mint arról beszámoltunk, Jakab Péter, a Jobbik elnöke és miniszterelnök-jelöltje hétfőn interjút adott a Telexnek, amelyben sok más mellett a határon túliak szavazati jogával kapcsolatban is kifejtette álláspontját.

Jakab Péter az érthető politikáról, a szivárványcsaládokról és a határon túliak szavazatáról Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje, a párt elnöke egy terjedelmes interjúban mesélt a Telexnek

Jakab szavaira most Arató Gergely, a Demokratikus Koalíció politikusa Facebook-oldalán reagált, aki azt írta, "olvasom, hogy Jakab Péter szerint az ellenzék 'nagyjából egyetért' azzal, hogy nem lehet elvenni a határon túli kettős állampolgárok szavazati jogát. Itt kell leszögezni, hogy a 'nagyjából' azt jelenti, hogy 'a DK kivételével'. Mert nem változtunk, és nem adtuk fel a politikánkat, most is azt valljuk, hogy ne szavazhasson, aki soha nem élt itt és nem viseli a döntése következményeit".

A DK frakcióvezető-helyettese szerint nem baj, ha Jakab Péter ezzel nem ért egyet, majd úgy fogalmaz,