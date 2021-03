Jakab Péter az érthető politikáról, a szivárványcsaládokról és a határon túliak szavazatáról

Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje, a párt elnöke egy terjedelmes interjúban mesélt a Telexnek a motivációiról, terveiről, az ellenzék lehetőségeiről, és arról, hogy

"tetszik az embereknek, hogy valaki odamegy, és belemondja az igazságot a kedves vezető arcába. Számukra katarktikus, hogy végre valaki nem barokkos körmondatokban politizál, hanem úgy, hogy ők is értik".

"Én egyszerű ember vagyok. Nekem a kedvenc ételem a parizeres kifli, a paprikás krumpli, és a sztrapacska. Egyik sem egy úri étel, de mit csináljak, ha én ezt szeretem? Szerintem ez nem pénzfüggő, hanem ízlés dolga"

- reagált a politikus a parizeres/paprikáskrumplis posztjait érintő kérdésekre.

Mitől ütött ekkorát a parizeres szelfi? Valójában kiket és miért nevez prolinak a Fidesz? Nem túlzás azt állítani, hogy nagyjából egy hete, február 18-án Jakab Péter berobbantotta a Facebookot a mindössze nyolc szóból, egy szmájliból és egy szelfiből álló posztjával. A parizeres sztori ezután önálló életre kelt; a Jobbik miniszterelnök-jelöltje két alkalommal is reagált a kormánypárti interakciókra, de még egy másik ellenzéki párt, a Párbeszéd társelnöke, Szabó Tímea is úgy érezte, részese lesz a történetnek.

Mint megerősítette Jakab Péter néhányszor, ez nem egy felvett szerep, másrészt hatékony is a Facebook-kommunikáció.

"Amikor egy-egy parlamenti felszólalást milliós nagyságrendben néznek meg a közösségi médiában, akkor úgy vagyok vele, nem ér olyan nagy veszteség, ha nem hívnak be a közmédiába, hogy az általuk kitalált hazugságokra reagáljak"

- magyarázta, hogy miért is tudja hetek óta megverni a Fideszt elérésekben, reakciókban a Facebookon.

Stummer János által nyilvánosságra hozott Orbán-alagúttal kapcsolatban elmondta, tájékoztatta őt előzetesen az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának az elnöke, és ő azt javasolta neki, hogy ha emiatt elveszítjük ezt a tisztséget, az a legkevesebb, mert az igazság a legfontosabb.

A pártelnök elmondta azt is, hogy átalakult a Jobbik tagsága.

"Nagyon sok az új belépő, akik kifejezetten úgy jönnek, hogy nekik a régi Jobbik nem volt szimpatikus, de az, amelyik alapvetően nem ideológiák mentén osztja meg az embereket, hanem minden tisztességes magyart szeretne megszólítani – és közben szembe néz a saját múltjával is –, na ez már tetszik nekik. Jelenleg több mint 1500-an várnak arra, hogy felvételt nyerjenek a Jobbikba"

- magyarázta.

Megerősítette, hogy a nagyvárosokat az ellenzék elviheti, a csatatér körzetek pedig a jellemzően kistelepülésekkel rendelkező választókörzetek lehetnek, ahol viszont a Fidesszel csak a Jobbik veheti fel a versenyt. Jakab Péter aláhúzta, itt fog eldőlni a kormányváltás.

"Ha én bemegyek vidéken a kocsmába meginni egy Fantát, akkor tőlem szelfit kérnek az emberek, és azt mondják, hogy <<Péter, de jól megmondtad már megint>>, illetve hogy <<milyen jó volt az a krumplis akció>>. Felismerik az élethelyzetet, hogy igen, amikor jön a választás, nekik ezt osztja a Fidesz. Tetszik az embereknek, hogy valaki odamegy, és belemondja az igazságot a kedves vezető arcába. Számukra katarktikus, hogy végre valaki nem barokkos körmondatokban politizál, hanem úgy, hogy ők is értik."

Jakab Péter így fogalmazott azzal kapcsolatban, hogy mennyire nem működik az ellene indított lejáratókampány.

Ahogy arról beszámoltunk, a Jobbik elnökének miskolci lakása előtt megjelent a közpénzből működő állami tévé stábja vasárnap reggel.

Zaklatás: Jakab Péternek az egyik kisfia szólt, hogy a köztévések kamerázták az otthonukat Újból zaklatáshoz folyamodott a Fidesz-média, most már egyenesen az évi több mint százmilliárd forint közpénzből (százezer magyar család évi egymillió forintjából) működő közmédia gondolta úgy, hogy egy politikust a saját otthonánál kell zavarnia. A célpont nem más volt, mint Jakab Péter, akinek az egyik gyermeke szólt, hogy kamerázták a házukat.

Szóba kerül a határon túli magyarok szavazati joga is. Mint mondta, szerzett jogot nem vesznek el, ugyanakkor a rendszert muszáj észszerűsíteni,

"mert attól nem nő egy székely érdekképviselete, hogy listán a Fideszre szavaz, és bejuttatja Farkas Flóriánt a parlamentbe. Nem a saját hangját erősíti, hanem a Fidesz hangját. Emiatt szerencsésebb lenne, ha például a határon túli magyaroknak lenne szószólója a parlamentben, erről szerintem érdemi vitát lehetne folytatni"

- tette hozzá.

"Sarkosan fogalmazok: soha nem fogok azért küzdeni, hogy egy gyereknek három apja legyen".

Jakab Péter és a Jobbik konzervatív álláspontot képvisel a homoszexuális párok örökbefogadásával kapcsolatban.

Mint fogalmazott, hall olyan megközelítéseket, hogy miért vegyük el egy meleg pártól azt a lehetőséget, hogy nekik gyermekük legyen, "de nem mi, hanem a természet rendeltetett úgy, hogy egy apának egy anyától lehet gyermeke, és ebből a szempontból a gyermek érdeke a legelső".

De konszenzusra kell jutni ebben a kérdésben is az összefogásban résztvevő hat pártnak. Egyébként májusban lesz egy olyan közös minimálprogram, amit már társadalmi vitára bocsájthatanak, és amit meg lehet vitatni az emberekkel, szakemberekkel, civilekkel. Ugyanakkor a politikus hangsúlyozta azt is, hogy példaértékű az együttműködés, és a hibák sokkal kisebbek, mint a sikerek.

"Mindig van hova fejlődni, de pont Z. Kárpát Dániel, aki nálunk a közös programalkotásért felel, mindig azt mondja, hogy feltűnően jól lehet együtt dolgozni szakmai alapon az ellenzéki pártokkal"

- fogalmazott.

Elmondta azt is, hogy mindent megtesz azért, hogy Jakab Péter legyen a közös miniszterelnök-jelölt, de ha nem így történik, támogatja a győztest, ahogy a Jobbik is támogatja a jelölteket a 106 egyéni választókerületekben. Egyébként pedig a jobbikos jelölteket a napokban be fogják jelenteni.

"Éppen arra készülök, hogy mindenki támogassa a majdani nyertest, még akkor is, ha Jakab Péternek hívják"

- fogalmazott.