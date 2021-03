Több mint 5 ezer új fertőzött, növekedett a kórházban ápoltak és az elhunytak száma is tegnap óta

A központi tájékoztató portál szerda reggeli közlése szerint az elmúlt 24 órában 5653 az új fertőzöttet regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 480 860 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 179 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 16 325 főre emelkedett.

Ez alapján kijelenthető, a legtragikusabb mérőszámban, az elhunytak számában is növekedést tapasztalni, kedden 158 elhunytról számoltak be. Sajnálatos módon növekszik a kórházban ápoltak száma is, a tegnapi 8270-ről 8348-ra, mint ahogy a többen vannak lélegeztetőgépen is, az ő számuk 833-ról emelkedett 844-re.

Ugyanakkor a gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 340 844 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 123 691 főre emelkedett.

A beszámolóból kiderült, már 1 107 791 fő a beoltottak száma, ebből 317 906 fő már a második oltását is megkapta. Ezek szerint 60 746 ember kapott oltást az elmúlt 24 órában, és 3421-en szerezték meg a teljes védettséget jelentő második oltást.

Hogy mennyit jelent az egy oltás, arról Rusvai Miklós vírusszakértővel beszélgettünk: