Nyilvánosságra hozta a kormány a kínai és az orosz vakcinákkal kapcsolatos szerződéseket

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook-oldalán tette közzé a magyar kormány által kötött kínai és orosz vakcinabeszerzések szerződéseit, egyúttal pedig arra kérik az Európai Bizottságot, hozzák nyilvánosságra a Brüsszel által kötött szerződéseket.

Ahogy ígértem, nyilvánosságra hozzuk a kínai és az orosz szerződéseket, továbbá arra kérjük az Európai Bizottságot is: hozzák nyilvánosságra a Brüsszel által kötött szerződéseket!

– írja bejegyzésében.

A kínai vakcina

A szerződés alapján a kínai vakcina ára 30 euró + 5 százalék áfa, írja a Telex. Ez jelenlegi árfolyamon 11 700 forintot jelent adagonként. Mivel a Sinopharm használati előírása szerint egy ember két adagot kap a teljes védettséghez, a kínai vakcinával az oltás költsége fejenként lényegében ennek a duplája.

A szerződés szerint a megrendelt ötmillió adagot négy részletben szállítja Kína:

március 15-ig 500 ezret

április 15-ig újabb 500 ezret

május 15-ig még újabb 500 ezret

és június 15-ig a maradék 3 és félmilliót.

A leírás azt is tartalmazza, miszerint az oltóanyagnak az átadás napjától 6 hónapon át használhatónak kell maradnia. A fizetés pedig a szerződés szerint két lépcsőben történik:

66 millió eurót (plusz áfa) a szerződés aláírása utáni három napon belül

további 84 millió plusz áfát pedig március 31-ig fizet ki a magyar állam.

A szerződés keltezése január 29., ami azt jelenti, az első részletet már elutaltuk.

Az orosz vakcina

Az orosz vakcinából a szerződés szerint 1 millió 3 ezer adagot rendelt a magyar kormány, ebből pedig háromezer érkezett meg. A vakcina adagonkénti ára 19,9 dollár, azaz jelenlegi árfolyamon 6 000 forint. Mivel a teljes védelemhez két oltásra van szükség, így egy személy beoltása 12 ezer forintba kerül.

A szerződés szerint öt munkanapon belül kell fizetnünk, ami azt jelenti, a kormány közel 10 millió dollárt – körülbelül 3 milliárd forintot – már elutalt az oroszoknak.

A kiszállítást a következőképpen ütemezték:

300 ezer adagnak a szerződés megkötése után 30 napon belül,

500 ezernek 60 napon belül,

200 ezernek 90 napon belül kell Magyarországra érkeznie.

A vakcinákhoz orosz és angol nyelvű leírás is tartozik, az azonban nem derül ki, hol gyártják őket. Az orosz fél egyébként korábban a külföldi szerződésekkel kapcsolatban már jelezte: azokat külföldi partnerekkel szerződve külföldi gyártásból fedezi, hazaiból pedig csak belföldi szükségleteire elegendőt.

A mutogatás

Gulyás Gergely egyébként a csütörtöki kormányinfón jelentette be, hogy 24 órán belül nyilvánosságra fogják hozni a kínai és orosz vakcinákra vonatkozó szerződéseket. Mindehhez azt is hozzátette: bár szeretnék, az uniós szerződésekkel ezt mégsem tudják megtenni. Azt ígérte, a kormány levélben fordul majd az Európai Bizottsághoz, hogy nyilvánosságra hozhassák az Európai Unió és a vakcinagyártók közötti szerződéseket is.

A Bizottság erre nem sokkal később úgy reagált: a megállapodások nyilvánosságra hozatala a szerződéses partnerek hozzájárulásával lehetséges, ez pedig nem a Bizottságon múlik.

A Bizottság kapcsolatban van a vállalatokkal annak érdekében, hogy minél több keretszerződést megismerhessen a nyilvánosság, sőt, az eddig 6 vakcinagyártóval megkötött uniós keretmegállapodások közül hármat már nyilvánosságra is hozott, a bizalmas üzleti adatok kitakarásával: AstraZeneca, CureVac, Sanofi-GSK. Azonban a fenti okokból a szállítások tervezett / becsült mennyiségeire vonatkozó szerződéses előírásokat gyártók szerinti bontásban nem hozhatjuk nyilvánosságra

– írják közleményükben.

Közölték továbbá:

A Moderna vállalat oltóanyagából Magyarország által potenciálisan megrendelhető mennyiségekkel és az ebben az összefüggésben várható szállítási időzítéssel kapcsolatban Képviseletünk semmilyen sajtókérdést, megkeresést nem kapott, ebben a témában tájékoztatást nem adott.

Akkor most megint "Brüsszel a hibás"?