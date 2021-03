A virágárusok tönkremehetnek, a gyászolók pedig rendeljenek virágot, ha szükséges

Hiába írt nyílt levelet Szilágyi György, a Jobbik alelnöke Orbán Viktornak a virágárusok érdekében, a kormányzat nem enged az észszerűtlennek tűnő szigorításból. Így március 22-ig biztosan zárva maradnak a temetői virágárusok is.

Hiába a nőnapi kedvezmény.

Gulyás Gergely a kormányinfón kérdésre válaszolva egyébként azt is elmondta, bár a virágárusok zárva maradnak,

"rendelni természetesen lehet virágot, ahol temetésen most szükséges",

majd az együttérzés legcsekélyebb jele nélkül hozzátette, hogy a temetéseken amúgy is szigorú szabályok vannak, nem lehetnek 50-nél többen a gyászolók.

Azt is hangoztatta, hogy súlyos felelőtlenség lenne egy polgármestertől, ha felülírná ezeket a szabályokat, mivel a virágboltokban dolgozók is emberekkel találkoznak, őket is meg kell védeni.

Az mondjuk már csak az Orbán-kormány járványügyi védekezésére jellemző ellentmondás, hogy az üzletláncokban dolgozók is találkoznak emberekkel - jó eséllyel sokkal nagyobb a kitettségük - ennek ellenére ismét csak a hazai kkv szektort sújtja a boltzár.

Kormányinfó: megint visszakoztak Orbánék, nem minden regisztráltat oltanak be húsvétig A vírus harmadik hulláma egyértelműen felfutó szakaszban van, a kontatkusok számának csökkentésével akadályozható meg a számok romlása - mondta a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely kancelláriaminiszter. Ismertette, itthon a beoltottak száma 1 millió 150 ezer fő, ebből 327 ezren a második oltást is megkapták, ami

"Hol a logika abban, hogy egy több ezer ember befogadására képes üzletközpont nyitva tarthat, míg például egy temetőben lévő kisebb, szinte a szabadban lévő virágosnak be kell zárnia az üzletét? Utóbbiak bezárása több szempontból is embertelen szabályozás"

- vetette fel a már hivatkozott nyílt levelében Szilágyi György is.

A temetőkben lévő virágosok kényszerű zárva tartására vonatkozó rendelkezés nemcsak a kormánytól – sajnos – megszokottá vált értelmetlenséget mutatja, hanem a mérhetetlen érzéketlenséget is, hiszen azok a honfitársaink, akik ezekben az időkben veszítik el családtagjukat, rokonukat, nem tudnak kellőképpen és méltó módon elbúcsúzni szeretteiktől.

Sem koszorút, sem virágot nem tudnak venni a temetőben, és azoktól is elveszi a megnyugtató emlékezést, akik egy szál virággal, vagy egy mécses meggyújtásával tisztelegve emlékeznének szeretteikre ezekben a napokban

- figyelmeztette a miniszterelnököt a jobbikos politikus.