Megbírságolták Bicske fideszes polgármesterét a szabálysértő rendezvénye miatt

A rendőrség is megerősítette azt, hogy a január 2-án a Fidesz-KDNP-s bicskei polgármester, Bálint Istvánné a járványügyi szabályok ellenére helyben megrendezett évnyitó koncertje és politikai évértékelője miatt indult eljárást lezárták, a felelősséget megállapították és bírságot szabtak ki – értesült a Magyar Hang.

A lap emlékeztet, hogy az újévi esemény idején már hónapok óta tiltottak voltak a tömegrendezvények, és sokaknak hiányzott a közösségi élmény: így sokan el is fogadták a polgármester meghívását. Noha ez utóbbi miatt a lakosok azt gondolhatták, hogy a járvány indokolta szabályok ellenére is részt vehetnek a városházánál megtartott rendezvényen. Ráadásul a megjelentek ingyen forralt bort is fogyaszthattak, ami az akkor még érvényben lévő szeszesital-fogyasztást tiltó kormányrendeletet is sértette.

Az egyértelmű tiltás ellenére is gyermekeket felvonultató utcai rendezvényt tartott egy fideszes polgármester A kormány novemberben kihirdetett védelmi intézkedései egyértelműen fogalmaztak azzal kapcsolatban, hogy „Minden gyülekezés tilos", tehát semmilyen rendezvényt nem lehet tartani az országban. Ehhez képest a Nyugati Fény kiszúrta, hogy Bálint Istvánné, Bicske fideszes polgármestere január 2-án évértékelő politikai beszéddel egybefűzött, gyermekkórussal fűszerezett rendezvényt tartott. Az erről szóló meghívó máig elérhető a polgármester Facebook-oldalán.

Öt eljárás is indult az eset miatt: egy közigazgatási hatósági eljárás és négy szabálysértési eljárás. Összesen négy személyt büntetett meg az eljárást lefolytató Székesfehérvári Rendőrkapitányság, egy személyt közigazgatási bírsággal, három személyt szabálysértési pénzbírsággal sújtott.

Ezen személyek egyike a bicskei fideszes városvezető

– fűzi hozzá a lap.

A város első emberétől próbáltak az ügy kapcsán érdeklődni, egyelőre nem kaptak választ.