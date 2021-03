Tállai András feladta a matekot és beállt egy táblával egy földmunkagép elé

Szegény Tállai András pénzügyminiszter-helyettes a reggeli matematikai bukása után - miszerint 1500 milliárd embert oltott be eddig az Orbán-kormány - jobb híján azt csinálta, amit a legjobban szeret: fényképeztette magát.

Tállai András/Facebook

Most egy "Elkezdődött" táblával állt ki egy földmunkagép elé egy igen rossz állapotú útszakaszon azzal az ígérettel, hogy a 331. számú főút 1777 méter hosszan kap majd új aszfaltréteget, és ugyanitt az autópályára vezető "sziget" is javításra kerül.

Egyébként a legjobb Elkezdődött ('It has begun') akkor is az 1995-ös Mortal Kombatban hangzott el.

Shang Tsung azért menőbb egy picivel

Jakab Péter is valami hasonlóra tippelt, amikor azt írta Facebook-oldalán, hogy az

"államtitkár úr bajban van a számokkal!".

A Jobbik miniszterelnök-jelöltje némi malíciával még hozzátette:

"kb. a magyar gazdaság is úgy nőhet, ahogy az oltottak száma államtitkár úr posztjában. Hozzádobnak pár nullát."

Egyébként az egész Fideszben gondot okozhatott az Alfahír által először megírt hiba, mert végül letörölték az egész posztot.