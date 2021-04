Idő előtt kezdődött meg az alfahíresek oltása

(Figyelem! Ez egy véleménycikk! A leírtak nem feltétlenül tükrözik a teljes szerkesztőség álláspontját, de fontosnak tartjuk, hogy helyt adjunk a kulturált és logikusan érvelő, vitaindító véleményeknek is.)

Véletlen lenne, hogy pont a megbízott főszerkesztővel, és pont egy Szputnyik V-vakcinával kezdtek? Valószínűleg.

Mindenesetre az előzetesen email-ben egyeztetett időpont előtt 5 perccel, húsvéthétfőn 14:55-kor megkaptam a koronavírus elleni orosz vakcinát (26-án pedig majd a második adagot).

Ez most gyorsan ment



Egyébként március 30-án, este kaptam az emailt a háziorvosomtól, amiben választhattam az öt vakcina közül (pontosabban, hogy melyiket nem vállalom - csak az Astra Zenecát húztam le) április 1-én pedig értesítettek is az 5-ei oltási időpontról, és a rám váró Szputnyik V-ről.

Cikkünk megjelenéséig semmi mellékhatást nem érzékeltem.

A Honvédkórházban is rendben zajlott minden, voltak nővérek, orvosok, nem kellett sorban állni az utcán, és egy kis dokumentáció után jöhetett a szuri.

"Csak a hülye emberekre allergiás, vagy másra is?"

- tette fel a kérdést az orvos. Ugyanis abban reménykedtem, hogy lesz az MTI-től fotós (ugyanis mások nem fotózhatnak az oltópontokon, csak az állami média munkatársai), így a Family Guy-os pólómban mentem, amelyen Brian Griffin üzeni: 'I'm allergic to stupid people'. De sajnos nem volt jelen a közmédia... Viszont legalább megbeszélhettük, hogy alapvetően az Archer is egy jó sorozat lehetett volna, csak elrontották egyes évadjait. Sőt, a tű látványa miatti zavaromban olyan részleteket is elárultam neki, mint hogy Bob Belcher (Bob Burgerfalodája) és Sterling Archer (Archer) megformálója ugyanaz a színész, H. Jon Benjamin.

Remélhetőleg minden nappal/oltással közelebb kerülünk, hogy véget érjen ez a rémálom, a pandémia, és miközben tényleg minden élet számít, jó lenne visszatérni a normalitásba (például moziban megnézni a Godzilla vs. Kong című filmet).