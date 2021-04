PSZ: Ha a járványhelyzet megengedi, akkor májusban ütemezetten meg lehet nyitni az iskolákat

70 százalék körül van azoknak a száma, akik szeretnék igénybe venni ezt a pedagógusok számára előre hozott oltási lehetőséget Ez azonban nem jelenti azt, hogy az április 19.-i iskolanyitás az megfelelő időpont lenne, hiszen azoknak, akik a második ütemben 10.-ig kapják meg a védőoltást, náluk még nem alakul ki a védettség, a diákokról pedig semmiféle hírünk nincs

- mondta az N1TV Napi Téma című műsorában Szabó Zsuzsanna, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke.

Szabó Zsuzsanna szerint az említett két tényező miatt az április 19.-re tervezett iskolanyitás nem lehet biztonságos sem a gyerekek, sem a szülők, sem pedig a pedagógusok számára. A PSZ elnöke úgy vélte, egy korai iskolanyitás akár a koronavírus-járvány negyedik hullámát is beindíthatja mivel a szülők korosztálya mellett, egyre több gyermek is megbetegszik.

Ha a járványhelyzet megengedi, akkor májusban ütemezetten meg lehet nyitni az iskolákat, de tekintettel lenni arra is, hogy május elején lesznek az érettségi írásbeli vizsgák, ezért addig nem tartjuk szerencsésnek a középiskolák megnyitását. A hozzánk érkezett kérések alapján a szülők nem szívesen engednék a gyereket két héttel az írásbelik előtt az iskolába mert ha megfertőződnek, veszélybe kerül az érettségi vizsgájuk a továbbtanulási felvételiük is

- tette hozzá Szabó Zsuzsanna.

A PSZ elnöke szerint az óvodákat és az általános iskolákat május 3. után ki lehetne nyitni, mert ekkorra már egy bizonyos fokú védettség már kialakulhat a beoltott pedagógusoknál. A középiskolákat azonban csak az érettségi után, azaz május 10. után lehetne megnyitni. Ugyanakkor jelezte, nemcsak a pedagógusok, hanem mindenki, aki az iskolában dolgozik legyen az takarító vagy például konyhai személyzet, karbantartó, szintén védettek legyenek, hiszen ugyanolyan fertőzésnek vannak kitéve, mint a tanárok és óvónők.

Szabó Zsuzsanna felháborítónak nevezte Orbán Viktor azon korábbi véleményét, hogy a pedagógusokat nem szükséges az elsők között beoltani.

Ez a kijelentés nagyon megosztó és diszkriminatív, és a pedagógus társadalom nevében is kikérem magamnak. Ez éppen a kormányzati politika, az intézkedések következtében alakulhatott ki, hogy a pedagógus pályának ilyen mérhetetlenül alacsony a presztízse. Ha viszont azt nézzük, hogy oktatás nélkül senkinek nincs jövője, akkor tessék ezen elgondolkodni

tette hozzá Szabó Zsuzsanna, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke.

Korábban az Alfahír is beszámolt arról, hogy az ADOM Diákmozgalom szerint rossz ötlet az érettségizőket visszahívni most az iskolákba. Egyben cáfolták az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) azon álláspontját, hogy sok vizsgázó igényt tartana a személyes segítségre még a vizsgáik előtt. A diákszervezet jelezte, kiscsoportos foglalkozások keretében eddig is volt lehetőség személyes konzultáció kérésére a szaktanároktól.

Ma pedig két háziorvos fejtette ki véleményét az Alfahírnek az április 19.-re tervezett iskolanyitásról. Dr. Mangó Gabriella szerint pont az a korosztály akiknek a gyerekei most iskolába járnak vannak a legnagyobb veszélyben, hiszen őket, a 30-as, 40-es 50-es korosztályt támadja most elsősorban a mutáns koronavírus Dr. Bélteki Béla pedig úgy látja, nincs rá esély, hogy egy-két héten belül elérhető legyen a pedagógusok, a gyerekek és a szülők tervezett oltottsági szintje.