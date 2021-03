Speciális, súlyos szövődményekkel járó betegség a gyermekeket sújtó post-COVID-szindróma

A több mint egy éve tartó COVID-19-járvány első két hulláma alatt a veszélyeztetettebb idősebb korosztályok kaptak kiemelt figyelmet, azonban a hazánkban is tomboló, az egészségügyet a végletekig leterhelő harmadik hullám új csoportot vett célba, a gyermkekeket. A fiatalkorúak a járvány ideje alatt a perifériás látás peremére szorultak, holott az utóbbi hónapokban kezd körvonalazódni, hogy a gyermekeknél a betegség átvészelése után hetekkel egy speciális kórkép figyelhető meg, mely rendkívül változatos és súlyos megjelenésű, éppen ezért a diagnózisa és a terápiája is komoly kihívásokkal jár.

Másfélszeres esetszám, öt év alatti betegek

Hogy megértsük, miért is veszélyesebb most a gyermekekre nézve a járvány, mint korábban érdemes első körben tisztázni, mégis minek köszönhető a hirtelen és drasztikusan megugrott esetszámuk. A válasz egyszerű Dr. Schlick-Szabó Anna, a Bethesda Gyermekkórház csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosa szerint, aki lapunknak kifejtette, hogy az új vírusvariánsok fertőzőképesebbek, mint az elődeik. Emellett a megfertőződött személyek között több a fiatal, akár a gyermekek szüleinek generációja is jobban érintett. A páciensek így nagyobb eséllyel találkoznak koronavírus fertőzést hordozó személlyel, akitől elkaphatják a kórokozót. A szakorvos kiemeli, bár csak a saját kórházuk számaiból tud kiindulni, de eszerint

a második hullámhoz képest márciusban másfélszer annyi koronavírus fertőzött gyermeket regisztráltunk. Érdekes változásként tapasztaltuk, hogy a harmadik hullámban az öt év alatti korosztályból került ki betegeink nagy része. Többségük maximum a harmadik életévét töltötte be.

A második legfertőzöttebb korcsoport a 6-14 év közöttiek voltak, míg a második hullámban leggyakrabban érintett tinédzserek (14-18 év között) most csak a harmadik helyen állnak. A második hullámban a gimnazisták után azonos arányban észleltek a fenti két fiatalabb korosztályban betegeket, azonban korrekt következtetéseket az országos adatok elemzése után érdemes csak levonni.

A kicsiknél a jellegtelen tünetek jellegzetesek

Egyik este nem érezte jól magát a lányom, másnap 41 fokos láza lett, amit a gyógyszerek sem vittek le

- kezdte mesélni az Alfahírnek egy névtelenségét kérő anyuka azzal kapcsolatban, milyen tünetekkel kezdődött 12 éves lányának Covid-kálváriája tavaly októberben. A rákövetkező napokban a gyermek állapota nem javult, a tünetek között megjelent a hányás, hasmenés, a nyaki nyirokcsomók kibírhatatlan fájdalma és a hideg, nyirkos bőr.

A gyermekek igen széles tünetskálával reagálhatnak a fertőzésre. A felnőtteknél is megfigyelt láz, jellemzően inkább száraz köhögés, nehézlégzés, kimerültség, fejfájás, izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, újkeletű ízérzés csökkenés és szaglásvesztés mellett gyakran atípusos tünetek jelentkeznek, melyek elkülönítése más betegségektől nehézségbe ütközhet. Ilyenek például a hasi fájdalom, torokfájás, hányás és hasmenés, illetve az étvágycsökkenés - ismertette Dr. Schlick-Szabó.

Mivel hőemelkedéses beteget a járványhelyzetre való tekintettel nem tudtak fogadni, azt a tanácsot kapta az ügyelettől, hogy próbálja meg hűtőfürdőzéssel 38 fok alatt tartani a lázat, ha pedig fuldokolni kezdene, hívjon hozzá mentőt. A láz makacsul tartotta magát, a lány pedig teljesen legyengült. A háziorvos végül fogadta a 12 éves gyermeket, ekkor jött a szülők számára a sokk:

a kötelező vérnyomásmérésnél a készülék nem mutatott értéket. Kiderült, olyan rossz állapotba került, hogy keringési probléma alakult ki nála.

Az orvos még ekkor sem javasolta a kórházi beutalást, helyette felírt egy antibiotikum tartalmú gyógyszert. Az anyuka ekkora már tudta, nagy a baj, így azonnal bevitte kislányát a Heim Pál Gyermekkórház sürgősségi osztályára.

Mikor odaértünk megkérdezték tőlünk, miért csak most hoztuk be? Mindenhol azt hallani, hogy lázas gyereket sehol sem fogadnak. Rögtön leszögezték: ilyen nincs, ha beteg a gyerek akkor is el kell látni. Iszonyatosan haragudtam a háziorvosomra, mert ha rá hallgatunk és aznap nem visszük be a lányomat a kórházba, akkor ma nem élne

- emlékezett vissza, majd azzal folytatta, hogy a valódi pokoljárás csak ezután következett: egy újabb sikertelen vérnyomásmérést követően esetkocsira rakták a lányát és nyolcan dolgoztak azon, hogy az intenzív osztályig valahogy feljuttassák őt. A végtagjaiba ekkora már nem jutott vér, ezért vérnyomástámogató gyógyszereket adtak neki és Covid gyorstesztet végeztek rajta.

A post-COVID-szindróma hetekkel később támad

Az eset kapcsán itt érthetjük meg igazán, hogy a Covid-19 betegséggel való globális küzdelem miért jár egyik napról a másikra homlokegyenest változó döntésekkel, ambivalens információkkal:

A lányom nem produkált pozitív tesztet, három napnyi tanácstalanságot követően csináltak rajta ellenanyagszűrést, amiből kiderült, igazoltan átesett a koronavírus-fertőzésen. Megállapították, hogy post-Covid-szindróma alakult ki nála.

A Bethesda szakorvosát kérdezve megtudtuk, hogy egyes esetekben előfordul, hogy a COVID-19 betegség átvészelése után hetekkel a gyermekeknél egy speciális kórkép figyelhető meg, mely ritka betegség, de súlyos szövődményekkel járhat. Ennek hivatalos megnevezése a PIMS. A koronavírus fertőzés után kialakult sokszervi gyulladásos betegségre a korábban egészséges gyermeknél észlelt láz, gyengeség, aluszékonyság, főként nyaki nyirokcsomó duzzanat, bőrkiütések, kirepedezett és vörös ajkak, kötőhártya gyulladás, kéz-és láb ödéma, hasfájás esetén kell gondolni.

A kislánynál ez az állapot azzal járt, hogy leállt mindkét veséje és szepszist kapott, vagyis a szervezete saját magát kezdte mérgezni. Hogy mennyire súlyos esetté válhat a PIMS, azt jól mutatja, hogy a Heim Pál orvosainak hat napjába telt, mire sikerült javulást elérniük a gyermeknél, akinek időközben a mája és a szívizmai is begyulladtak, majd lélegeztetésre szorult.

Az első éjszakán mindenre fölkészítettek, mondták, hogy ne lepődjek meg, ha holnaptól egész arcos oxigén lesz a lányomon, vagy esetleg fel kell rakni lélegeztetőgépre. Ekkora olyan rossz állapotba került, hogy vizelete sem volt.

Két hét ellátást követően sikerült a 12 éves fiatal szervezetének leküzdenie a koronavírust, de a COVID-tól még ilyen nehezen sem lehet megszabadulni, így a Heim Pál Gyermekkórház ezt követően kéthetenkénti kontrollvizsgálatokra rendelte vissza a kislányt, amikre a mai napig járnia kell.

Már 12 év alatti gyerekeken is teszteli vakcináját a Pfizer és a BioNTech A Pfizer amerikai és a BioNTech német gyógyszeripari vállalatok már a 12 év alatti gyerekeken is tesztelik a koronavírus elleni, közös fejlesztésű vakcinájukat - jelentette be csütörtökön Sharon Castillo, a Pfizer szóvivője. Castillo elmondta: a kísérleteket szerdán kezdték meg az észak-karolinai Duke Egyetemen, ahol az orvosok egy 9 éves ikerpárt oltottak be először a vakcinával.

Az áprilisi iskolanyitás nem gyerekjáték

A harmadik hullámban drasztikusan megugró gyermekbetegek száma, illetve a kormányzat döcögős és késve reagáló járványkezelése egy újabb súlyos problémát vetít előre. Bár a március 24-i ülésen az Orbán-kormány végre elrendelte a pedagógusok soron kívüli oltását, ezzel április 19-re időzítve a "biztonságos" iskolanyitást, az iskolapad másik oldalán ülőkről teljes egészében megfeledkezett, így egyelőre a kötelező tesztelésükről sem esett még szó.

A gyermekgyógyász szakmai szervezetek szerint a gyerekeket is tesztelni kellene A magyarországi alapellátó gyermekgyógyász szakmai szervezetek közös állásfoglalást adtak ki, mivel szerintük "cáfolatra szorul az a nézet, hogy a tesztelés gyermekkorban értelmetlen, ráadásul kellemetlen, sőt fájdalmas vizsgálat, végül ezért beszélik le a szülőket a teszt elvégzéséről."

Pedig, ha csak a Heim Pál Gyermekkórház által közölt januári adatokat vesszük alapul, amikoris online oktatási időszakban 40 gyerek került be koronavírus utáni súlyos betegséggel -akiknek a 60 százaléka szorult intenzív osztályos kezelésre -, akkor az oktatási intézmények újranyitása esetén a folyamatos teszteléseket indokolt és logikus elvárásnak tekinthetnénk. Nem hiába kongatták meg a vészharangot a magyarországi alapellátó gyermekgyógyász szakmai szervezetei sem, akik szerint

a gyermekeket is tesztelni kell, ha felmerül a koronavírus-fertőzés lehetősége, a fertőzött gyerekek azonosítása ugyanis elengedhetetlen a vírus terjedésének megfékezéséhez.

A megfelelő intézkedések meghozásáig viszont a szülők nem tehetnek mást az iskolai tanítás újraindulásával, minthogy fokozott figyelemmel kísérik gyermekeik akár jellegtelen tüneteit is. Azokról a háziorvost értesítsék, kérése esetén vonuljanak karanténba. Amennyiben a gyermek állapota romlik, esetleg a PIMS betegség jeleit észlelelik, haladéktalanul egyeztessenek háziorvosukkal a további ellátás szükségességének megítélése miatt - tanácsolja a csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos, aki arra is figyelmezteti a szülőket, hogy

a felnőttekhez hasonlóan gyermekkorban is megfigyelték a hosszútávú (long) COVID szindrómát: a fertőzés után 6-8 héttel fennálló fejfájás, szédülés, fáradékonyság, rossz közérzet, hasfájás, fogyás vagy étvágytalanság, keringési problémák fennállása esetén az I. Gyermekklinikán internetes időpontfoglalást követően nyílik lehetőség a kis betegek kezelésére.

Március 19- én jelentette be az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, hogy hosszútávú (long) COVID ambulanciát nyitottak. Mivel a tünetek nagyon sokszínűek lehetnek, ezért számos orvosi szakmából vontak be szakembereket: kardiológus, pulmonológus, gasztroenterológus, pszichiáter és neurológus szakember is segíti a betegellátást. Minden páciens esetében először egy laboratóriumi tesztekből és esetenként képalkotói eljárásokból álló alapvizsgálatot végeznek, ezt követően pedig a tünetektől függően vonnak be más orvosokat is a kezelésbe. A gyerekek életminőségét, tüneteik alakulását havi rendszerességgel ellenőrzik. 0-tól 18 éves korig várnak betegeket, az eddigi tapasztalataik szerint azonban a long COVID szindróma elsősorban az iskolásokat és a kamaszokat érintik. Az ambulancia heti két órás rendelési idővel indul, szerdán 8:00 és 10:00 között, ezt igénytől függően tovább bővíthetik a későbbiekben.