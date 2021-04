Keményen tolja az oltásellenes szöveget a Fidesz-közeli klub

Oltásmanipuláció Flavia doktornőt illeti az igazi dicséret, mert ő nem halottakat számlál és gyárt, hanem emberéleteket ment! Oltásáldozatok – mert ÚJ MŰ-ANYAGOK befecskendezésével KÍSÉRLETEZNEK (még) ÉLŐ EMBEREK MILLIÓIN!

A fenti három csak néhány példa azon elektronikus levelek tárgyaiból, melyeket Olvasóink juttattak el hozzánk az elmúlt napokban. Állításuk szerint ezeket a Fidesz-rajongó Hegyvidéki Trianon Társaság levelezőlistájáról kapták. Ellenőriztük, a feladóként feltüntetett e-mail cím valódi, a tartalom valódi, így semmi okunk nincs kételkedni afelől, hogy a kemény oltásellenes csoport valóban olyan áltudományos dezinfomációkat oszt meg, mint ami az alábbi, szerkesztőségünkhöz eljuttatott képernyőfotón is látható:

Hasonlóan kemény oltásellenes tartalom olvasható ebben a levélben:

A csoport oltásellenes tevékenysége nem az utóbbi pár napban indult meg. Portálunk az interneten kutakodva már 2020 őszéről is talált tőlük származó vírusszkeptikus tartalmat.

A Hegyvidéki Trianon Társaság eddig nem avatkozott bele közvetlenül a nagypolitikába, általában konzervatív rendezvényeket tartottak, bár az összeesküvés-elméletek nem állnak távol tőlük. Fideszes elkötelezettségüket mi sem bizonyítja jobban, mint hogy rendezvényeik előadó vendége volt már a nem is távoli múltban például Bencsik András, a Demokrata, Huth Gergely, a PestiSrácok főszerkesztője vagy épp Belénessy Csaba, az MTI korábbi vezérigazgatója is. Ügyvivőjük, Galla János – bár más minőségében, de – több Fidesz-közeli rendezvényen is részt vett, így például Németh Szilárd fideszes honvédelmi államtitkár idézett is egy három évvel ezelőtti Trianon-megemlékezésen elmondott szónoklatából, ahol együtt voltak jelen.

Az látható, hogy a Hegyvidéki Trianon Társaság nem pusztán szkeptikus olyan vakcinákkal szemben, melyek használatára az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) – még – nem bólintott rá, hanem radikálisan elutasítanak, sőt

kimondottan emberkísérletnek neveznek minden, koronavírus elleni oltást.

A csoport ideológiai beállítottsága és nyílt oltásellenessége már csak azért is furcsa, mert Orbán Viktor és a Fidesz kommunikációjának sarokköve „az ellenzék” oltásellenességének sulykolása, propagandájuk szerint politikusaik le akarják beszélni az embereket az oltakozásról. (Ez persze nem igaz, az ellenzéki pártok április elején közös videóban buzdítottak oltakozásra, és már a DK is visszavonta azt az aláírásgyűjtését, mellyel azt akarták elérni, hogy csak az EMA által jóváhagyott vakcinával lehessen koronavírus ellen oltani.)

Ám látható,

a Fidesz csatolt részei egyre inkább rabjai a különféle, köztük az oltásellenes összeesküvés-elméleteknek is.

A vírusszkeptikus, oltásellenes csoportosulások aktivitása a Nemzetbiztonsági Bizottság legutóbbi ülésén is szóba került.

Bizonytalanság, oltásellenesség, álhírek - De mit tesz vagy épp nem tesz a kormány ellenük? A Nemzetbiztonsági Bizottság keddi ülését követően Stummer János, a Jobbik országgyűlési képviselője, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának elnöke, Molnár Zsolt, az MSZP országgyűlési képviselője és Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője közös sajtótájékoztatót tartott.

A testület ellenzéki tagjai hangsúlyozták,

a magyar nemzetbiztonsági szerveknek a leghatékonyabban fel kell lépniük a vírustagadókkal, valamint az oltásellenes személyekkel, mozgalmakkal, szubkultúrákkal szemben,

hiszen csak így lehet biztosítani a hatékony védekezést, megvédeni a magyar emberek egészségét, a nemzetgazdasági érdekeket, oktatási és egyéb olyan vívmányokat, amelyek nélkül Magyarország működése lehetetlenné válik, s amelyekkel kapcsolatosan az interneten és más módon komoly támadások érik a magyar nemzeti érdekeket.

A HVG-nek nyilatkozó titkosszolgálati szakértő nemrég azt mondta, a nemzetbiztonsági szolgálatok az ilyen csoportok ellen a bomlasztás, illetve a hiteltelenítés módszerét szokták alkalmazni. Rámutatott, ezen csoportok aktivitását a szolgálatok nem annak esetleges bűncselekmény, hanem társadalomra veszélyes volta miatt igyekeznek kontroll alatt tartani.

Biztosak vagyunk benne, hogy nálunk sokkal profibbak dolgoznak a titkosszolgálatoknál, de ha eddig valamiért mégsem tűnt volna fel ennek a csoportnak a tevékenysége, akkor ajánljuk a szolgálatok figyelmébe!