Bizonytalanság, oltásellenesség, álhírek – De mit tesz vagy épp nem tesz a kormány ellenük?

Március 15-re két, egymással (és a valósággal) is rivalizáló vírustagadó csoportosulás is tömegrendezvényt szervezett Budapestre - méghozzá mindezt vonulással. Mivel egyik tiltakozóakció szervezése sem titokban zajlott, kíváncsian várhattuk, mit lépnek a rendőrök.De az is elgondolkodtató lehet, hogy a szokásos, péntek reggeli rádióinterjújában a miniszterelnök nemigen mond túl sok konkrétumot, a miniszterelnökséget vezető miniszter szerint meg áprilisban már étteremben ehetünk, míg a SOTE rektora úgy tudja, előnyökkel jár majd a védettségi igazolvány.