Szabados Gábor: Lehet kompromisszum az UEFA és a Szuper Liga kezdeményezői között, de kizárni sem lehet az új sorozat elindulását

Még a koronavírus-járvány sem eredményezett akkora vitát Európa szerte, mint azoknak az európai top kluboknak az állásfoglalása, akik új futball sorozat megalakulását jelentették be Szuper Liga néven. A 12 klub, Spanyolországból a Barcelona, a Real Madrid és az Atletico Madrid, Angliából az Arsenal, a Manchester United, a Manchester City, a Liverpool, a Chelsea és a Tottenham Hotspur, míg Olaszországból az AC Milan, az Internazionale és a Juventus vesznek részt alapítóként az új sorozatban és a 20 csapatosra tervezett ligából mint alapítók ki sem eshetnek. Ugyanakkor a megosztottságot jelzi, hogy német és francia csapat nem csatlakozott a kezdeményezéshez, ami egyben azt is jelenti, hogy a BL két legutóbbi döntőse, a Bayern München és a Paris Saint-Germain nem lesz ott a Szuper Ligában. Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) kitiltással fenyegette meg az érintett klubokat és a játékosokat, de közben megint a nagy csapatoknak kedvező változtatásokat fogadott el az UEFA végrehajtó bizottsága. Szabados Gábor sportközgazdászt arról kérdeztük, hogy feloldható-e egy ilyen szintű konfliktus, és ha igen akkor annak milyen hatása lesz az európai klub futballra.

Mennyire van realitása a Szuper Liga elindításának tekintve az UEFA fenyegetőzését, a szurkolók felháborodását és a francia, illetve német sztárklubok távolmaradását ettől az egésztől?

Ha néhány héttel ezelőtt, vagy akár csak pénteken kérdezte volna ugyanezt, akkor még azt mondtam volna, hogy nincs semmi realitása, de az, hogy most ilyen nyíltan bejelentették ezt ezek a top klubok nyilván reálisabba teszi a szándékot. Azonban még mindig az a valószínűbb, hogy megegyeznek és létre jön az újabb kompromisszum leginkább úgy, hogy a Bajnokok Ligája átalakítása még radikálisabbá teszi és azokat azokból az elemekből amelyeket a Szuper Ligába terveznek minél többet átemeljenek a BL-be. Ami a mindkét részről érkező fenyegetést illeti, hogy kilépnek a Szuper Ligából, másfelől az UEFA kizárná a klubokat és játékosokat mindenből és azt hiszem ezt egyik fél sem akarja igazán. Ha azonban nem lesz megegyezés, akkor most már tényleg reális lesz az esély, hogy a klubok létre hozzák a Szuper Ligát.

Többnyire így is ugyanaz a nyolc, tíz csapat szerepel a BL és az Európa Liga legjobbjai között tavasszal és ha az UEFA most is ezeknek a kluboknak a nyomására hozza meg a döntéseit, akkor felmerül mi lesz a sorsa a kis csapatoknak az úgymond másod, harmad vonalnak? Ők alkotják a többséget és az UEFA által átalakított rendszerben a hátrébb rangsorolt kluboknak esélye sem lesz a nagyokkal megmérkőzni, ezáltal fejlődni és persze fontos tapasztalatokat szerezni.

Ez valóban így van. Ez egy olyan tendencia, ami már egy ideje azért látszódik. Tehát Michel Platini idején lett bevezetve a bajnoki ág, ami például a Debrecen BL-be jutását segítette a főtáblára, de azóta ezt az UEFA folyamatosan építi le. A nagy csapatok irányába tolja el a rendszert, erre példa, hogy létre hozták ezt a Konferencia Ligát, tehát tulajdonképpen a harmadik számú versenysorozatot, aminek az lesz a következménye, hogy a BL-ből ki lehet szorítani csapatokat az Európa Ligába, az EL-ből pedig ebbe a harmadik számú sorozatba. A Ferencváros, ha megnyerte a bajnokságot indulhat majd nyáron a BL-selejtezőben, de a többiek már nem indulhatnak az Európa Liga selejtezőiben. Tehát ez a folyamat, hogy minél jobban kiszorítsák a kisebb csapatokat, ez egy zajló tendencia és igazából beleilleszkedik abba is, amit most a nagy klubok akarnak.

Nem eredményez ez egyfajta kasztosodást az európai futballban? Ti vagytok a harmadik vonal, ti a második, ti pedig az elit és nem lesz különösebb átjárás.

Sajnos egyértelmű, hogy ilyen falak jönnek létre, és valóban egy ilyen kaszt jellege van ennek.

De hát ez nem jó irány.

Ez persze értékválasztás kérdése is. Ugyanakkor a magyar csapatok számára ennek is vannak előnyei. Az nyilván nem, hogy nagy csapatokkal nem nagyon fogunk találkozni, mert a BL-be nem fogunk eljutni, az EL-ben pedig már nem nagyon lesznek top klubok. Viszont a Konferencia Ligában hozzánk hasonló erősségű csapatokkal találkozva juthatunk feljebb. Kérdés ilyenkor, hogy minek örüljünk jobban? Ha négy-öt évente eljutunk a BL-be, vagy ha minden évben ott van több magyar csapat az Európai Konferencia Liga főtábláján és esetleg onnan majd feljebb lép. De az mindezektől független, hogy ha beépítik a Szuper Liga javaslatokat is beépítik a BL-be, akkor az még eddigieknél is jobban borítja az erőviszonyokat.

Mikor dőlhet el ez a Szuper Liga kontra UEFA kérdés?

Ez jó kérdés, mert csak annyit mond a Szuper Liga közlemény, hogy augusztusban kezdenek, de azt nem mondták, hogy melyik augusztus. Azt nem hinném, hogy már idén augusztusban, de sok idő azért nincs.

Akkor tehát mit tart valószínűbbnek a kompromisszumos megoldást a BL radikális átalakításával, vagy tényleg útjára indul az Szuper Liga?

Én a kompromisszumot tartom valószínűbbnek az UEFA és a top klubok között, mert vélhetően mindenkinek az az érdeke, hogy a jelenlegi keretek között rendeződjön ez a kérdés, de mondom most már nem lehet kizárni azt sem, hogy tényleg megtörténik ez a kiválás.