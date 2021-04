Steinmetz Ádám: „A jó stratégián alapuló, alázatos és lelkiismeretes munkában hiszek”

"Olyan jelölteket indítunk az előválasztáson, akik helyben már bizonyítottak és akik kellően integratívak ahhoz, hogy ne csak az elkötelezett ellenzéki szavazókat tudják megszólítani, de a bizonytalanokat is" - Jakab Péter, a Jobbik elnöke, miniszterelnök-jelöltje nyilatkozta ezt pártja jelöltjeivel kapcsolatban.

Interjúsorozatunkban bemutatjuk a Jobbik színeiben az előválasztáson induló politikusokat, és terveiket.

Steinmetz Ádám, a Jobbik országgyűlési képviselője is elindul a közelgő előválasztáson Somogy megye 3-as számú választókerületében, így ennek apropóján megkérdeztük őt arról, azon túl, hogy miért is lényeges mindez, mi az, amit legfőbb teendőjének tart. De kitértünk arra is, mi lesz a 2022-es kormányváltás után a legfontosabb feladata a kormányváltó erőknek, s az olimpiai bajnok mindebben hogyan látja szerepét. Interjú.

Mi a leglényegesebb üzenete az előválasztások előtt a választókörzetében élő választók számára?

A 2018-as választásokat megelőzően a választókerületben található mind a 72 településen tartottam lakossági fórumot. Szinte mindenhol szóvá tették a megjelenők, hogy összefogás nélkül nem lesz kormányváltás. Igazuk lett, mert nem is lett.

Az emberek kérését meghallva a kormányváltást akaró hat ellenzéki párt idén előválasztást szervez,

melyen azért fontos részt venni, mert így kiválaszthatjuk azt a legnépszerűbb, legalkalmasabb jelöltet, aki 2022-ben képes lehet legyőzni a Fidesz jelöltjét.

Beszéljünk egy kicsit a választókerületéről!

A Somogy megyei 3. számú választókerület fekvése és adottságai kiválóak. Általánosságban elmondható, hogy az itt élő emberek kedvesek, közvetlenek, és rengeteget dolgoznak gyermekeik, unokáik boldogulásáért. A Balaton-parton hagyományosan a turizmus-vendéglátás nyújt munkát és megélhetést, az attól délre fekvő területen pedig a mezőgazdaság. A térség ipari központja Marcali. Mit tart legfontosabb feladatának?

A térség felzárkóztatását, és az egészségügy fejlesztését. A bérek és nyugdíjak területén nagy a lemaradás Somogyországban, mivel az országos átlagot sem éri el. Ennek következtében rengetegen hagyták el a vidéket az elmúlt években. Számos falu elöregedett, elszegényedett és elnéptelenedett. Érdemi munkahelyek teremtése szükséges tehát, ahol érdemi bért tudnak keresni az emberek. Ennek érdekében

az uniós és hazai forrásokat nem kevesek látványos gazdagodását biztosító, túlárazott látványberuházásokra kell fordítani, hanem a turizmus-vendéglátásban érdekelt kisvállalkozások, valamint a falvakban munkát adó gazdaságok támogatására.

Az állattenyésztés, a kertészet, az élelmiszeripar és a feldolgozóipar terén óriási lett a lemaradásunk az Európai Unióban, és ezen ágazatok támogatása elsődleges kell, hogy legyen a jövőben. Ebből pedig a vidéken élők fognak elsősorban profitálni. Az egészségügy terén a marcali kórház megerősítése nem tűr halasztást. Több orvosra és egészségügyi eszköz beszerzésére van szükség. A kórház önállóságának visszaadása, a várólisták csökkentése, a szülészet-nőgyógyászat és a gyermekosztály újraindítása, valamint a 7 éve megígért CT-készülék beszerzése érdekében nemrég aláírásgyűjtésbe kezdtünk, amit addig folytatunk, amíg az egészségügyi kormányzat nem teljesíti a kéréseinket.

Hetek óta gyűjt aláírást annak érdekében, hogy a Marcali Kórház önállóvá váljon, de miért karolta fel ezt az ügyet?

A marcali kórház kálváriája a térség hosszú évek óta fennálló, és egyre súlyosbodó problémája. Az elmúlt években számos alkalommal hívtam fel erre a figyelmét az egészségügyi kormányzatnak, de Budapesten továbbra sem hajlandóak változtatni. A Fidesz itteni helytartója azt a keveset sem tudta valóra váltani, amit megígért a büszke somogyi polgároknak. Eljött az idő, hogy kezünkbe vegyük a sorsunkat, és élve a politikai nyomásgyakorlás eszközével, elérjük, hogy végre teljesítsék a kéréseinket. De félreértés ne essék,

nem toronyórát kérünk lánccal, csupán azt, amit a Fidesz korábban elvett tőlünk, és azt, amit korábban megígért nekünk.

Minél többen aláírják a kezdeményezést, annál valószínűbb, hogy megvalósítják azt. Jövőre választások lesznek. Mikor, ha nem most?

Steinmetz Ádám Alfahír / Béli Balázs

Véleménye szerint a koronavírus-járvány mennyire alakította át a parlamenti munkát, a nagypolitikát? Mit lehetne kiemelne az elmúlt időszakból?

Kevesebb kérdést lehet feltenni az Országgyűlésben, és az önkormányzatok testületeiben is, a kritikus hangok ezért háttérbe szorultak. Akadályozza a közéleti szerepvállalást a rendezvények korlátozása, megtiltása is, mert így nehéz a kapcsolatot kialakítani, ápolni a választópolgárokkal. A koronavírus-járvány a kommunikációban is mindent felülír, és erre hivatkozva sok mindennel nem, vagy nem megfelelően foglalkoznak.

A 2022-es kormányváltás után mi lesz a legfontosabb feladata a kormányváltó erőknek, s Ön miben vállalna szerepet?

Rengeteg fontos feladat vár ránk. Mindenekelőtt egy normális Magyarország megteremtése a

célunk az árkok betemetése, a gyűlöletkeltő propaganda leállítása, a civil- és érdekvédelmi szervezetek politikusoktól megszabadítása által. Egy emberközpontú, minőségi kormányzás egy szerethető és vállalható programon alapszik.

A választókerület tisztességes képviseletére készülök, és emellett a magyar sport jövőjét meghatározó program elkészítésében örömmel vállalok szerepet.

Olimpiai bajnokként a győzelmekhez szokott, 2018-ban mégis alul maradt Móring József Attilával szemben. Mit gondol, az „egy az egy ellen” indulás elég lesz ahhoz, hogy nyerjen ellene 2022-ben a választáson?

A 2018-as választ eredményét nem kudarcként, hanem éppen ellenkezőleg, sikerként értékelem. A Somogyban 23 százalékos Jobbik jelöltjeként 37,2 százalékot értem el a választókerületben, különösebb politikai előélet nélkül. Ahhoz azonban, hogy újra én legyek a kihívó, előbb egy előválasztást kell megnyernem. Ha ez sikerül, immár egy 50 százalékos támogatottságú politikai erő jelöltjeként mérettethetem meg magam. Úgy gondolom, hogy a választók – beleértve sok Fidesz-szimpatizáns honfitársamat – értékelni fogják, hogy ellenfelemmel ellentétben én az elmúlt években hétről-hétre felszólaltam és tettem az érdekükben az Országgyűlésben és a választókerületben.

Steinmetz Ádám Alfahír / Béli Balázs

Balatonkeresztúron van az otthona, Somogyszentpálon és Kéthelyen pedig a gazdasága. Hol szereti tölteni legjobban az időt?

Somogyországban. A Balaton-part és a somogyi térség páratlan szépsége egyaránt magával ragad. Vízilabdázóként és családi gazdálkodóként szerintem nem árulok el titkot azzal, hogy a Balaton vízében úszva, és a somogyi földön járva egyaránt otthonosan érzem magam.

Miben szenvednek hiányt leginkább egyébként az itt élők?

Erős kormánypárti országgyűlési képviseletben mindenképpen. Beváltatlan kormánypárti ígéretekben pedig semmiképpen.

Mi az, ami megvalósult volna már ebből, ha az Ön pártja van kormányon 2018 óta, illetve Ön lenne a térség megválasztott országgyűlési képviselője?

A „Mi lett volna, ha…?” kérdést feltenni nincs sok értelme, de a marcali kórház fejlesztésében, a külső laktanya hasznosításában, a 68-as út felújításában, és a kerékpárutak megépítésében bizonyára történt volna már előrelépés. Kellő szerénységgel azt gondolom, és azt tapasztalom, hogy az érdekérvényesítő képességem jobb a Jobbikon és az ellenzéken belül, mint Móring József Attilának a Fideszen belül. Meg kell csak nézni, hogy mondjuk Kósa Lajos, Seszták Miklós vagy éppen Lázár János mennyi mindent intézett el a választókerületének, és mennyi mindent nem sikerült térségünknek kilobbiznia képviselő úrnak.

Steinmetz Ádám Alfahír / Béli Balázs

Egy olimpiai bajnoknak biztos van stratégiája a következő hónapokra: hogyan akarja megnyerni az előválasztást, majd a 22-es választást?

Én a jó stratégián alapuló, alázatos és lelkiismeretes munkában hiszek.

Az előbb-utóbb meghozza a gyümölcsét. 1998-ban játszottam először a válogatottban, és 2003 után lettem a csapat oszlopos tagja.

Kik segítik ebben, illetve mennyire nehéz megtalálni a munka és magánélet közötti egyensúlyt egy ilyen terhelt időszakban?

Elsősorban a feleségem és két gyermekem, akik elfogadják, hogy amit most csinálok, az nem csupán egy hivatás, hanem szolgálat, ezért sokszor még a hétvégéket sem tudjuk együtt tölteni. Munkám ellátásában számíthatok kollégáim, illetve a helyi alapszervezeti tagok támogatására, és rajtuk kívül egyre inkább azokra is, akik úgy gondolják, hogy Somogyország és Magyarország egyaránt megérett a változásra.