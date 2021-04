Lukács László György: "Az elszámoltatással egy időben kell a bírósági függetlenséget megerősíteni, és a sajtót felszabadítani"

"Olyan jelölteket indítunk az előválasztáson, akik helyben már bizonyítottak és akik kellően integratívak ahhoz, hogy ne csak az elkötelezett ellenzéki szavazókat tudják megszólítani, de a bizonytalanokat is" - Jakab Péter, a Jobbik elnöke, miniszterelnök-jelöltje nyilatkozta ezt pártja jelöltjeivel kapcsolatban.

Interjúsorozatunkban bemutatjuk a Jobbik színeiben az előválasztáson induló politikusokat, és terveiket.

Lukács László György, a Jobbik alelnöke Jász-Nagykun-Szolnokon jelentkezett be az év második felére ígért előválasztásra. Ennek kapcsán kérdeztük a párt egészségügyi szakpolitikusát a választókerületének nehézségeiről, az esetleges 2022-es kormányváltást követő szerepéről, illetve a hazai járványkezelés sikerességéről. Interjú.

Mit mondana annak a választópolgárnak, aki még nem biztos abban, hogy részt venne az ellenzéki előválasztáson?

Azt, hogy ne hagyja ki ezt a történelmi lehetőséget! Ez az első lépés, az első lehetőség a nagykunsági és tisza-tavi embereknek, hogy végre a kezükbe vegyék a sorsuk alakítását, hogy közösen, együtt teremtsük meg boldogulásunkat. A kormányváltást komolyan gondolóknak ez egy szinte kötelező feladat lesz augusztusban, szeptemberben.

A 3-as számú választókerület az otthona, hogyan mutatná be a térséget?

A választókerület két nagy térségből, a Nagykunságból és a Tisza-tavi, tiszamenti településekből áll. Mindkét térség lakóira jellemző, hogy keményen dolgoznak a boldogulásért, de az utóbbi időben sokszor elkerülték őket a sikerek.

Pedig az itt élő emberek is megérdemlik, hogy ugyanolyan sikeresek lehessenek bérek, oktatás, egészségügy területén, mint a budapesti vagy nyugat-magyarországi emberek.

Ehhez kezünkbe kell vennünk a sorsunkat. Csak így tudjuk megállítani a térségünket sújtó elvándorlást és falvaink elnéptelenedését.

Jobbik Magyarországért Mozgalom

Mit tart ebben a legfontosabb feladatának?

Azt, hogy a helyi szorgalmas és kitartó emberek helyi képviselője lehessek, akik együtt tudják megteremteni boldogulásukat. Ehhez olyan közösséget fogunk teremteni, amely saját maga választhatja meg nem csak a képviselőjét, de rendőrkapitányát, és az iskolaigazgatót is. Akinek nem a szolnoki vagy budapesti hatalmasságok mondják meg, hogy mi lesz, hanem maguk döntik el, mire van szükségük.

Vissza kell vennünk a döntéseink feletti irányítást egy szűk politikai – gazdasági csoporttól, hogy mindannyian előbbre juthassunk, ne csak a kiváltságosok.





A Jobbik egyik egészségügyi szakpolitikusaként hogy látja, a koronavírus-járvány mennyire alakította át a parlamenti munkát, mit emelne ki az elmúlt időszakból?

Az ország az elmúlt egy évben nagyon nehéz helyzetbe sodródott. A járvány egyik legnehezebb feladata volt, hogy egyszerre kellett/kell Orbán Viktor és a járvány ellen küzdeni. Ugyanis világossá vált, hogy Orbán hagyta, hogy ősszel és tavasz elején a vírus diktálja a tempót, amit az ország nem bírt el, így le is kellett állnia. Sőt, ő volt, aki hagyta, hogy rossz és megkésett döntései miatt már több mint 24 ezren veszítsék életüket a járványban, miközben a védekezés helyett Orbán megint csak a saját barátainak a gazdagítására és a járványkezeléssel össze nem függő dolgokra koncentrált. Amíg az ország majd belerokkant a járványba Orbán Európa legszűkmarkúbb munkahely támogatási programját indította el, aminek a következménye lett, hogy sorra zártak be üzletek és szűntek meg munkahelyek. A kormánypártok el szokták hallgatni a szomorú valóságot:

Magyarország a világ országai közül a legrosszabb lakosságarányos halálozási mutatóval bír. A világ legrosszabb adata ez. Ez nem csak hiba, ez már bűn Orbán részéről.

Az elmúlt időszakban az ellenzéki vezetésű COVID 21-vizsgálóbizottság ülésein számos szakértőt meghallgattak, milyen általános benyomást szerzett a beszámolókból az Orbán-kormány védekezésével kapcsolatban?

Az összes szakértő egyetértett abban, hogy a kormány a védekezésben rosszul teljesít. Több mint egy év telt el, és nagyon nehéz olyan intézkedést találni, amit jó ütemben hozott a kormány. Hol késve zárt, hol elmulasztotta felkészíteni a védekező intézményeket, illetve sokszor értelmetlen, sőt ellentmondó nyilatkozatokat tett, amivel összezavarták az embereket. Bőven akadt ilyen Gulyás Gergelytől, Müller Cecíliától, sőt a nagy járványügyi sztár orvosoktól is. Az átláthatatlan és érthetetlen döntések sok bosszúságot és ellenállást szültek.

A legújabb problémaként pedig mindenki azt emelte ki, hogy szinte már bűn, hogy hazánkban haltak meg népesség arányosan az egész világban a legtöbben.

Ez annyit jelent, hogy a kormány képtelen volt megvédeni a lakosait, mert hagyták, hogy a vírus diktálja a tempót, amit az ország nem bírt.

A járvány azt is bebizonyította a mindenkori politikai döntéshozók számára, hogy szükség van egy erős egészségügyre, hatékony vezetéssel. Egy '22-es kormányváltás után hogyan lehetne felzárkóztatni ezt a szektort?

A járvány a borzalmai mellett rávilágított arra, hogy hol kell és hol fogunk javítani az egészségügyi ellátó rendszeren. Világosan látszik, hogy egy erős és pénzzel jól ellátott állami - társadalombiztosítási rendszeren nyugvó- egészségügyi ellátórendszerre van szükség, ami hatékonyan reagál a gyorsan felmerülő problémákra. Haladni kell tovább a bérek felzárkóztatásában, főként a szakdolgozóknál, ápolóknál.

Elképesztően keveset keresnek még mindig a magyar betegágy mellett dolgozó ápolók, pedig a munka javát ők végzik, vállaikon nyugszik az ellátásunk.

És talán a járvány utáni legfontosabb feladat lesz már részben 2021-ben és 2022-ben is, hogy sor kerüljön azokra az orvos-beteg találkozókra, amelyek a vírus miatt elmaradtak. Úgy tűnik, pénzügyi korlát nélkül el kell kezdeni a szakrendeléseken, és kórházakban a lehető leggyorsabban kivizsgálni és kezelni a már hónapok óta kezeletlen betegeket. Cél, nem visszaállítania régi előjegyzési vagy várólistákat, hanem azokat teljesen fel számolni. Gyakorlatilag ellensúlyozni kell a hónapok óta takarékra kapcsolt ellátásból eredő egészségügyi károkat, mert az is látszik, hogy a koronavírus halálozás mellett, már számottevő az ebből eredő többlethalálozás is. Ehhez minden eszközt rendelkezésre kell majd bocsátani kórházainknak, rendelőinknek.

MTI/Kovács Attila

Az ellenzék korszakváltásra készül 2022-ben, mi lesz az első lépés ezen az úton?

Egyértelmű a helyzet: vissza kell állítani a jogállamiság legfontosabb pilléreit, úgy hogy közben a gazdaságot is újra kell indítani.

Az elszámoltatással egy időben kell a bírósági függetlenséget megerősíteni, és a sajtót felszabadítani a kormányzati propaganda súlya alól. A Parlamentben villámgyorsan vissza kell vágni a Fidesz öncélú, csak a saját pénzembereit szolgáló törvényeit, rendeleteit.

Összességében: vissza kell kormányozni hazánkat a demokratikus jogállam vizeire. Bár szívemhez az egészségpolitika áll közel, nyilván itt tudok a legtöbbet tenni, mégis ahol a győztes formáció számít rám, és ahol tudásomnak, képességeimnek a legnagyobb haszna van, ott fogok segíteni.