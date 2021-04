Nunkovics Tibor: „A jóléthez és a szabadsághoz minden tisztességes embernek joga van”

Igen, nagyobb hangsúlyt kell kapjon a jövőben a tömegközlekedés fejlesztése és az úthálózat javítása. Sajnos az elmúlt időszakban számos távolsági buszjárat szűnt meg, amelyek még nehezebb helyzetbe hozták a kistelepüléseken élőket. Ezt csak fokozza az utak állapota, amely sok esetben katasztrofális képet mutat. A kistelepüléseket összekötő utak nagyrésze felújításra szorul, de a hírhedt 10-es út egyes szakaszai is. Dorog és a kesztölci elágazás közötti szakasz, Lábatlan és Süttő belterületi része, ezek mind "rázós" részek. Egyértelmű, hogy jóval több központi forrásra van szükség a felújításokra a látványberuházások helyett. Az egészségügyi ellátórendszer is segítségre szorul.

Először azt gondoltuk, hogy nagyon át fogja, de később láttuk, hogy végülis nincs változás. Mi dolgozunk a szakmai javaslatokon, Orbán Viktor 133 bátor katonája meg leszavazza, tök mindegy, mi kerül elé. Ha valaki - pártállástól függetlenül - követi az eseményeket és olvasta a Jobbik javaslatait, akkor biztosra veszem, hogy egyetértett velük. Egyértelműen megvoltak és most is megvannak - hiszen folyamatosan nyújtjuk be őket - a megfelelő gazdaságélénkítő javaslataink, de sokszor indoklás nélkül véreznek el a bizottsági üléseken. Közben azt látjuk, hogy a fideszes haverok zsebét továbbra is tömik és mentik ki a közvagyont különböző alapítványokba.

Mészáros Lőlőke szállodái állami segítséget kapnak, míg a vendéglátósok sorra mennek tönkre. Pedig, hacsak a 80 százalékos bértámogatást megadják, amit kezdetektől követelünk, a munkahelyek szinte teljes mértékben megmenthetőek lettek volna. Ez nem válságkezelés, ez egy nagy nulla.

Mivel kezdje az ellenzék a kormányváltás utáni első napokat?

Nehéz valamit kiemelni, hiszen szinte minden területen komoly változásokra lesz szükség. Ezek a munkák egyébként nem zárják ki egymást, javarészt egymástól függetlenül, párhuzamosan kell, hogy lezajlódjanak. De talán legfontosabb a feladatok között a gazdaság stabilizálása, az adórendszer igazságossá tétele, a demokratikus intézményi rendszer helyreállítása, az oktatás és az egészségügy reformja kell hogy legyen.

Ön hol képzeli az újjáépítésben a szerepét?

Bármilyen feladatot szívesen vállalok és legjobb tudásom szerint fogok dolgozni, ahogy eddig is. Számomra ez nemcsak megtisztelő lenne, de kihívást is jelentene, aminek mindig szívesen nézek elébe. Nyilván a zöldpolitika és a munkavállalói érdekvédelem az, ami igazán közel áll hozzám. Bízom benne, hogy kicsit több mint egy év múlva kormánypárti politikusként dolgozhatok majd a körzetemben élőkért, mert a jóléthez és a szabadsághoz minden tisztességes embernek joga van.