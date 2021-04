Jakab a Parlamentben: a dúsgazdag fideszes „semmirekellők” az elszegényített emberek pénzéből urizálnak

Kövér László ezen a hétfőn sem volt higgadt, de az ellenzéki képviselőket sem kellett félteni. Míg a teraszokra visszatértek a vendégek, az Országgyűlésben a napirend előtti felszólalások során megtudhattuk, az oltásellenes álhírkampány továbbra is napirenden van, és a felek egymást vádolják azért, mert Magyarország a világ legtöbb halálos áldozatát mutatta fel a járvány alatt.

Szabó Tímea párbeszédes frakcióvezető napirend előtti felszólalásában arról beszélt, hogy több mint 26 ezer halott magyar ember után, annak fényében, hogy lakosságarányosan Magyarországon halt meg a legtöbb ember a világon a koronavírus szövődményei miatt, Orbán Viktornak nem jutott eszébe, hogy részvétet nyilvánítson, vagy bocsánatot kérjen azért, mert cserben hagyták azokat, akiknek korábban azt mondák, megmentik őket.

A képviselő szerint a környező országokban látható, a magyarnál jobb halálozási adatok annak köszönhetők, hogy ott nem az ellenzékkel és a lopással foglalkoztak, hanem összefogtak a védekezésben.

A frakcióvezető kitért Orbán Viktor terasznyitós fotójára is, de szerinte a kormányfő valójában nem szokott az emberek között járni, ezért sem érti, hogy a maszk nélküli tömegek miért jelentenek óriási veszélyt az egészségügyre. Megjegyezte: nem csak azt kapják az egészségügyi dolgozók ajándékba, hogy még több lehet a súlyos beteg, hanem azt is, hogy már egy levél alapján úgy tűnik, le is akarják hallgatni az orvosokat.

Szabó Tímea úgy látja, a Fidesz már tudja, hogy kormányváltás lesz 2022-ben, és most ezért pánikolnak.

Dömötör Csaba államtitkár válaszában azt mondta, Szabóék kihasználják a gyászból adódó fájdalmat, amit csinálnak az méltatlan, érzéketlen és szívtelen, mert az ellenzékiekben nincs emberség.

Az államtitkár ezen felül a szokásos alapvetéseket hangoztatta a vakcinákról, például, hogy a járványnak csak oltással lesz vége, egyben amiatt kritizálta az ellenzéket, mert a járvány felfutó szakaszában nyitást akartak, most viszont - egyébként a járvány csúcsán - már bírálják a terasznyitást.

Dömötör szokás szerint oltásellenességgel vádolta Szabó Tímeát, amiért ellenzékiként korábban egy olyan határozati javaslathoz adta támogatását, ami alapján csak uniós engedéllyel bíró vakcinát alkalmazhattak volna az országban. Bár az eleve sem nevezhető otlásellenességnek, az ellenzék már régóta amellett érvel, hogy mindenki oltsa be magát, bármelyik vakcinával.

Kimentik a nemzeti vagyont

Csárdi Antal LMP-s képviselő az uniós támogatások kapcsán arról beszélt, örömteli, hogy az 5800 milliárd forintos plusz forrásokból az egészségügynek is szánnak pénzeket, így talán most jutottak el odáig, hogy ne mostohagyermekként kezeljék a területet.

Az egyetemi átszervezésekkel kapcsolatban azt mondta, a világ vezető felsőoktatási intézményei jellemzően állami fenntartásúak, így a magyar kormány érvelése hamis, és valójbáan csak arról van szó, hogy az állami egyetemek hatalmas vagyonát kimentik maguknak.

A nemzeti vagyon magánkézbe való kiszervezése zajlik, mert félnek a 2022-es vereségtől - mondta el ő is.

Csárdi kitért arra is, hogy az Európai Bizottság ajánlásai szerint többek között meg kellene hosszabbítani az álláskeresési járadék idejét, mert három hónap nem elegendő az embereknek. Ezen felül az LMP-s képviselő szerint az oktatás digitalizációja kapcsán sem látni a kormányzati szándékot, pedig 50-70 milliárd forintból minden általános- és középiskolás diákot el lehetne látni digitális eszközökkel.

Orbán Balázs államtitkár válaszában védelmébe vette az alapítványi rendszert, majd arról beszélt, a 2010 előtti baloldali kormányok uniós forrásfelhasználási gyakorlatához képest most jobb a rendszer.

Az államtitkár Angela Merkel német kancellárt idézte, aki szerint jók a magyar uniós forrásfelhasználások, valamint a Moody's hitelminősítő szerint is nagy arányban járultak hozzá a magyar GDP-növekedéshez az uniós források, ami Orbán szerint a jó felhasználást bizonyítja.

Az egyetemek megújításáról azt mondta, nem igazán érti, hogy Csárdi miért kritizálja a rendszerváltás óta lezajló legnagyobb fejlesztést, ráadásul olyan zöld programokat folytatnak, amit akár ő maga is írhatott volna.

Az állami „maradványvagyon” hasznosítása

Arató Gergely DK-s képviselő felszólalásában először arra figyelmeztetett, hogy a kormánypárti képviselők még csak be sem jöttek a napirend előtti felszólalások meghallgatására (ami amúgy egy új hagyomány kezdete lehet – a szerk.)

A politikus hangsúlyozta, hogy a lakosság arányához képest Magyarország vesztette el a legtöbb embert, elsők vagyunk a vonatkozó világranglistán. Eközben cégek tízezrei mennek tönkre és egyre drágább az élelmiszer is – tette hozzá. Majd Arató Gergely arról beszélt, hogyha a Parlament munkáját nézzük, akkor egy teljesen másik országot látni: ritkították a parlamenti üléseket, hogy ne kelljen válaszolni az ellenzék kérdéseire, illetve a járvány közepén „a közpénz közpénztelenítése” zajlik.

„A Fidesz a legaljasabb tolvaj, a haldokló mellől lopja el a vagyonát”

– mondta Arató Gergely.

Példaként hozta, hogy a haveroknak játsszák ki a felsőoktatás nagyrészét, hogy a politikai komisszárok vezetésével kicsatornázzák az EU-s támogatásokat. Ma már a Terror Háza is egy vagyonkezelő alapítványé lesz.

Eközben létrehozták Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát és a Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaságot is, az állami szolgáltatások, vagyonelemek kijátszására.

És még ehhez van pofájuk kérni a hozzájárulást, a veszélyhelyzet meghosszabbításra? – kérdezte a DK-s politikus. Mindent visszaveszünk, ami az államé, a bűnözők bűnhődni fognak – jelentette ki Arató Gergely.

Dömötör Csaba propagandaállamtitkár sajnálatos módon nem tért ki a maradványvagyon-kezelésre, pedig kíváncsian vártuk volna, miért kell azt „mielőbb” kijátszani. A kormánypárti politikus csak a szokásos bullshit generátort tolta: sikeres a járványkezelés, a gazdaság Európa legjobbja, a baloldal csak aknamunkát toll.

Mire a jókedv?

A szocialista Tóth Bertalan is ráült arra a bizonyos biciklire, amikor arra volt kíváncsi, hogy mire föl volt vidámság a fideszes politikusok körében a hétvégén (Orbán Viktor is sörözött egyet, valahol…. – a szerk.). Emlékeztetett, hogy a szomszédos Ausztriában 15-en haltak meg, nálunk pedig naponta kétszázan.

Mire fel ez a fene nagy jókedv? A 27 ezres elhalálozási számnak? Ennek örülnek, hogy családok tízezrei gyászolnak? – vetette fel a szocialista politikus.

A nyitás felelősséggel jár azok irányába, akik nincsenek beoltva – figyelmeztetett.

Arra is kíváncsi volt, hogyha a teraszok hétvégén kinyitottak, akkor a szakrendelőket, a kórházakat mikor nyitják ki, mikor kezdik el a szűrővizsgálatokat. A gazdaságvédelmi alap háromnegyedét másra költötték – magyarázta, hozzátéve: egy bukásra ítélt rezsim rabolja ki a közvagyont.

Rétvári Bence államtitkár válaszában az MSZP korábbi nyitással kapcsolatos javaslatait olvasta vissza, de még azt is odavágta (ennyit a Parlament tiszteletéről – a szerk.) 11 év Fidesz kormányzás után, hogy: „Önök miért nem tették meg, hogy megduplázzák az orvosok bérét?”

Ezek a prolik tartják életben az országot

Jakab Péter, a Jobbik elnöke már a felszólalása elején összetűzésbe keveredett Kövér László házelnökkel, miután Deutsch Tamás fideszes EP-képviselőt hosszú hajú ficsúrnak nevezte. Kövér szerint nem szabad sértegetni a képviselőket, ezért ha Jakab így beszél, el fogja tőle venni a szót, mert elege van a modortalanságból.

Mindenesetre a Jobbik elnöke folytatni tudta a felszólalását, amiben Deutsch Tamást amiatt kritizálta, mert egy Telex-interjúban vércikinek nevezte, hogy Jakab olcsó étellel kapcsolatos posztokat készített, ellenben szerinte nem kell megszólni senkit azért, ha drága karórát hord és sportautóval jár.

A Jobbik miniszterelnök-jelöltje szerint Deutsch Tamás talán ha pár napot dolgozhatott életében a parlamenten kívül, harminc éve élősködik a nemzeten, és közben mégis lepanelprolizott mindenkit ebben az országban, aki nem nagy lábon, hanem egyszerűen, hétköznapi módon él.

Mint felszólalásában magyarázta, a Jobbik szavazóinak jelentős része olyan ember, aki pont azért él hónapról hónapra, mert nem lop, hanem tisztességesen dolgozik: ők a melósok, tanárok, ápolók, segédmunkások - akiknek a tisztességes munkáját úgy értékelik, hogy talán egy panellakást tudnak megvenni.

Ellenben Jakab szerint ezek az emberek mégis százszor, ezerszer különbek a fideszes politikusoknál, mert ők tisztességesek, míg a kormánypártiak harminc éve urizálnak, zabálják a közpénzt, helikopterrel járnak, luxusjachton pihennek, kastélyokat vesznek.

Emlékeztetett arra, hogy Deutsch a rabszolgatörvénnyel kapcsolatban is arról beszélt, hogy a magyar emberek örömmel túlóráznak, de Jakab szerint ezt egy olyan ember mondta, egy olyan milliomos, akinek valójában semmilyen teljesítménye nincs az életben.

Leproliznak olyan kórházi dolgozókat, akik szabadnap nélkül, alacsony fizetésért dolgoznak - magyarázta, hozzátéve, ide tartoznak azok a tanárok is, akiket kialakult védettség nélkül küldtek vissza az iskolákba.

Ezek a semmirekellők - fogalmazott Jakab - az alacsony keresetű emberek pénzéből rázzák a rongyot, utaznak el a Maldív-szigetekre, vagy vesznek gyémántgyűrűket. Mindeközben - tette hozzá - már Matolcsy György jegybankelnök is arról beszél, hogy az elmúlt tíz évben még Románia is jobban fejlődött nálunk.

Jakab Péter szerint valójában az a vérciki, hogy Deutsch Tamás 55 évesen még mindig pályakezdőnek számítana a piacon.

Szerénység elvtársak, szerénység!

- szólította fel a kormánypárti képviselőket.

Orbán Balázs államtitkár válaszában azzal szemben érvel, hogy ne segítették volna a szegény embereket, mert szerintük a kormány célja pont a szegénység munkán keresztül történő felszámolása.

Reagálásában arról beszélt, a 2010 előtti kormány alatt a szegény emberek tovább szegényedtek, 2010 után azonban jelentősen jobban kezdtek élni, a statisztikák szerint csökkent a szegénység.

Az államtitkár a teljes ellenzéket bírálta azért, mert nem támogatták kritika nélkül a kormányprogramokat, ahogyan a különleges jogrendet sem. Sőt, szerinte az ellenzékiek magának az oltási programnak is hátat fordítottak és a védekezésben résztvevőket támadták, bár a valójában ezalatt egy Müller Cecília munkáját illető kritikát értettek, az oltási programról pedig lehet tudni, hogy oltásellenesség helyett valójában az európai engedéllyel nem rendelkező oltóanyaggal voltak szkeptikusok.

Megmérettetnek és könnyűnek találtatnak - jósolta a 2022-es választásra Orbán Balázs az ellenzéknek.