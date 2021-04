A kormány Ózdon 550 munkahelyet teremtene, cserébe viszont megszűnik kettőezer

Ózd három legnagyobb munkáltatójából - melyek az önkormányzat jelentős bevételeinek részét biztosítják - az elmúlt évben kettő is bejelentette kivonulását a városból. Az összeszerelőüzemek megszűnése közel kétezer ember megélhetőségét veszélyezteti, a helyzetet csak rontja, hogy a legközelebbi munkalehetőség 2 órányi ingázásra van Eger-Miskolc közelében, hangzott el Nunkovics Tibor, a Jobbik országgyűlési képviselőjének, Komárom-Esztergom megye 2-es számú választókörzeti jelöltjének interpellációjában.

A politikus kiemelte, hogy a kormány által támogatott Ózdra ígért üzemek fontosak - a helyiek is örülnek neki -, hiszen kell, hogy diverzifikált legyen a város gazdasága, azonban ezek létszámban meg sem közelítik azokat a munkahelyeket amelyek most otthagyják Ózdot, ráadásul a profiljuk is teljesen más szakképzettséget igényelnek. A kormány nemrégiben jelentett be három céget, melyek Ózdra költöznek, ezek 550 új munkahelyet teremtenének, de erről még kormányhatározat sem jelent meg.

Bezár egy ózdi gyár, ami közel 800 embernek ad munkát A Johnson Electric az európai gyártókapacitásának átalakítása miatt bezárja az ózdi, csaknem 800 embert alkalmazó autóipari alkatrészgyárát - derül ki az MTI-hez kedden eljuttatott vállalati közleményből. A gyártás leépítése a tervek szerint több lépcsőben valósulna meg és 2022 áprilisában zárulna - írták a közleményben. Kiemelték,

A fáma egy betongyártó - mely majdnem teljes egészében automatizált, így 30 ember foglalkoztatását képes biztosítani -, egy konténergyártó és egy autóbuszgyártó üzemről szól, utóbbi még legalább három év mire megvalósul.

Hiába van már ipari park, több mint egymilliárdból épül még egy

Nunkovics ismertette, hogy a kormány korábbi bejelentése szerint az ÓAM-Ózdi Acélművek Kft. területére kívánnak egy ipari parkot létrehozni összesen 1,3 milliárd forintból, melynek felét, vagyis 650 milliót állami támogatásból finanszíroznak meg. Ezzel nem is lenne gond, csakhogy a képviselő emlékeztetett rá: az önkormánnyzatnak már van egy saját ipari parkja.

Egyébként Ózd városa az önök válságkezeléséig (a kormánypárté - a szerk.) nagyjából 1300 millió forinttal gazdálkodott évente, ez most 500 millió forintra csökkent le. Az önkormányzatnak ebből kellene fenntartania magát

- tette hozzá, majd arra is kitért: az Orbán-kormány az egyik bezáró multinak ígéretet tett egy kormányhatározat formájában, ami több útvonal bővítését tette volna lehetővé, ezekből mégsem valósult meg semmi. Mindennek fényében a politikus szerint nem csoda, hogy a munkaadók elhagyják a várost, holott Ózdnak mielőbb szüksége lenne egy ezer fős beruházásra, máskülönben az ott élők kénytelenek lesznek más térségekben munka után nézni.

Ózd eddig is "élvezhette" a kormány segítségét

Schanda Tamás államtitkár ezzel szemben elmondta: a nemzeti kormány nem segélyre, hanem munkaalapú társadalomra építkezik, Ózdon 2010 óta sokat csökkent a megyei munkanélküliségi ráta, mindemellett a kormánynak köszönhetően a helyi vállakozások több milliárd forint értékben fejleszthettek. Az ipari park kapcsán hangsúlyozta, hogy mivel egy mocsárra épült, ezért csak jelentős ráfordítással lehetne ipari beruházásokra használni.