Jobbik: Orbánék tolvajlása felér egy második Trianonnal

Az szinte biztos, hogy a trianoni országrablás óta nem loptak ennyit a magyaroktól, mint amennyit az elmúlt több mint tíz év alatt Orbánék. Ezt pedig ma újabb ezermilliárdok eltüntetésével fejelte meg a maffiakormány, hiszen a vagyonkezelő alapítványokról szóló törvények megszavazásával elképesztő és ép ésszel felfoghatatlan mennyiségű közvagyon került ki ingyen, minden ellentételezés nélkül az államtól az úgynevezett vagyonkezelő alapítványokhoz

- írja friss közleményében a Jobbik.

A magyar néppárt megemlíti,

"többek között egy tucat egyetem, számtalan állami ingatlan, köztük felbecsülhetetlen értékű középületek, kikötők és konkrét részvénycsomagok kerültek a fideszes alapítványok tulajdonába, amelyek kuratóriumait az Orbán-család strómanjaival és szolgalelkű fideszes káderekkel töltötték, töltik majd fel."

Mint kiemelik, "ez a hatalmas állami vagyon a ma megszavazott törvényi aktussal el is veszítette közvagyon jellegét. Még a rablóprivatizációnál is durvább és pofátlanabb lopás az, amit ma véghez vittek a felcsúti főtolvaj vezetésével a nemzeti érdekeket többszörös visszaesőként eláruló fideszesek, hiszen a kilencvenes években történő magánosításnál legalább a látszatra adtak, és volt valamiféle ellentételezés, de most még az sincs, hanem ingyen lopják ki a közösből a nemzeti vagyont".

A keresztény-szociális párt úgy véli, "Orbán és az általa vezetett familiáris bűnszervezet elég régóta készül a történelmi léptékű lopásra, hiszen tavaly decemberben a 133 „legbátrabb” közreműködésével már a gránitszilárdságú Alaptörvényt is módosították annak érdekében, hogy egy esetleges kormányváltás esetén az alapítványokhoz csak kétharmados többséggel lehessen hozzányúlni".

Orbánék naivan azt gondolják, hogy majd így bebetonozhatják, és meg fogják tudni tartani és védeni az Orbán-familiárisok zsebébe átjátszott és kimentett közvagyont a visszaszolgáltatástól.Nos, el kell, hogy keserítsük, és ki kell, hogy ábrándítsuk Orbánt és a többi politikusbűnözőt: nem lesz védelem és nem lesz kegyelem! A magyar történelem legnagyobb tolvaja által vezetett kormány új értelmet adott a revíziós jelmondatnak, ami úgy hangzott, hogy „Mindent vissza, mindent vissza, mindent, mindent vissza!”

- hívta fel a figyelmet a Jobbik.

"Készüljenek, „NER-társak”, mert megígérjük Önöknek, hogy mindent vissza fogunk venni, az utolsó fillérig! És végre-valahára oda adjuk azoknak, akiket az megillet: a rendszerváltás óta jóléttel hitegetett magyar embereknek! A néppárti Jobbik addig nem nyugszik, amíg meg nem fizetnek a tolvajok, és végre jólétben nem élhetnek a magyarok!" - zárták közleményüket.