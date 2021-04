Török Gábor szerint Orbán Viktor felkészült a választási vereségre is

A Magyar Narancsnak adott interjút Török Gábor politológus, ahol többek között a kormánypártok választási esélyeiről, illetve az ellenzéki előválasztásról is beszélt.

Török Gábor szerint Orbán Viktornak van arra vonatkozó terve, hogy egy esetleges választási vereség esetén, mégis miként kéne politizálnia az országgyűlésben. Véleménye szerint már elkezdődött a felkészülés a vereségre is, s már politikai stratégia is létezik arra az esetre, ha a kormánypártok alulmaradnak a 2022-es országgyűlési választáson.

Mint elmondta, a következő választás teljesen más lesz, mint az eddigiek, ugyanis nagyjából két azonos nagyságrendű szavazótáborral rendelkező fél indul.

"2010 óta először nem tét nélkül fog zajlani, mert az ellenzék feljött a pályára. Ugyanakkor még mindig a Fidesz az esélyesebb az erőforrásbeli előnye miatt"

- foglalta össze Török Gábor, hozzátéve: a koronavírus-járvány kezelésének kormányzati kezelése lesz az egyik legfontosabb kampánytéma.

Ez viszont új terep lehet a kormány számára is, hiszen míg 2014-ben a rezsicsökkentéssel, 2018-ban pedig a migrációveszéllyel a Fidesz adta a témákat, ez most a koronavírus miatt nem így lesz. Ez pedig az ellenzék számára is jó esély lehet, ugyanis az ellenzék is fel tudja építeni az álláspontját ezen a téren.

A politológus kiemelte, hogy könnyen előfordulhat az is, hogy nem a listás eredmény lesz a döntő a kimenetel tekintetében, hiszen a billegő körzetekben akár néhány tízezer szavazó elrendeződése is meghatározhatja, kinek lesz abszolút többsége majd a Parlamentben.

Török szerint még kérdéses az, hogy milyen hatással lesz majd a választásokra az ellenzéki előválasztás. A miniszterelnök-jelöltekkel kapcsolatban azt mondta viszont, hogy

míg Jakab Péter a kistelepüléseken a nyerő, addig Karácsony Gergely a nagyvárosokban mozgósítana több szavazót, így talán a legjobb jelölt az ő összegyúrásukból születhetne.

Dobrev Klárával kapcsolatban viszont azt mondta, hogy a Fidesz számára ő lenne a legjobb jelölt, hiszen a Jobbik és a Momentum szavazókat lehet, hogy otthon tartaná. Ráadásul jelenleg ő az egyik legelutasítottabb jelölt.