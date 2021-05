Hétfőn megkezdődnek az érettségik

A tavalyi évhez hasonlóan idén is csupán az írásbeli érettségi vizsgákat tartják meg május első felében. Azonban pórul járhatnak azok a diákok, akik az írásbeli ideje alatt akár önhibájukon kívül is, de karanténba kényszerülnek a Covid-19 fertőzés miatt, ugyanis a jelenlegi szabályozás szerint bukhatják az érettségit, így pedig az idei felsőoktatásba való jelentkezésüket is.