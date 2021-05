Káslernek fogalma sincs, hogyan küldje el pihenni az ápolókat, erre a fideszes bizottsági tagok szabadságolták magukat

Hiába a lassuló ütemű oltási program, a pihenés nélkül dolgozó egészségügyi dolgozók, a kormánypárti képviselők továbbra is bojkottálják az Országgyűlés szakbizottságát. Sőt, most már annyira nem érdekli őket a Népjóléti bizottság, hogy meg sem indokolták, miért nem jelennek meg a munkahelyükön. S még csak azt sem lehet mondani, hogy pusztán az ellenzékkel csesznének csak ki ezzel (tovább rombolva a magyar parlamentarizmust). A távollétükkel megakadályozták azt is, hogy a fideszes Tapolczai Gergely magyar jelnyelv használatával kapcsolatos módosítója is minél hamarabb a parlament elé kerüljön, mint ahogy nem tárgyalhattak az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról sem, pedig ez egy uniós egyeztetési eljárás része volt.

Ezt nem lehet semmi mással magyarázni, mint hogy a kormánypártok politikusai nem akarnak dolgozni, és nem hajlandóak normálisan, szakmai keretek között a járványüggyel foglalkozni

- reagált portálunk megkeresésére Lukács László György, a testület jobbikos tagja.

A Jobbik egészségügyi szakpolitikusa szerint hazudik a Fidesz, amikor nemzeti konszenzusra, vagy annak kialakítására hivatkozik.

A Fidesz soha nem kerteste a politikai egységet, nem is keresi, alkalmatlan arra, hogy bármilyen nemzeti egységben gondolkozzon akár politikai, akár egészségügyi kérdésben

- tette hozzá.

S mindezt azon a napon, amikor Kásler Miklós a Spirit FM-en elismerte, a koronavírus-járvány olyan rendkívüli terhelést jelent az egészségügyi dolgozók számára, amit “nem lehet egyetlen éjszaka kipihenni”, emlékeztetve, hogy a körülmények nem teszik lehetővé, hogy szabadságra menjenek az ápolók, orvosok. De a humánminiszter szerint mindenki ki fog tartani,

és már van egy jó terve is, hogyan tudnak elmenni pihenni az egészségügyi dolgozók:

"Én fogom őket küldeni. És már azon gondolkodom, hogy lehetne szabadságra, pihenésre valami továbbit, valami extrát kínálni”.

Szóval, most az történt, hogy a nővérek, az orvosok helyett a Népjóléti bizottság fideszes képviselői szabadságolták saját magukat, hogy kipihenhessék magukat a járvány alatt

- összegezte Lukács László György.

A jobbikos képviselő "Jó reggelt!" kívánt a Kásler Miklósnak, emlékeztetve őt, hogy már több mint egy éve ilyen nehéz körülmények között dolgoznak a kórházakban, de csak most jutott az eszébe, hogy valahogy pihenniük is kellene a járvány frontvonalában harcolóknak. Hozzátéve: Kásler néhány hete még arról beszélt, hogy a járvány alatt az egészségügy meg sem rendült.

Kásler Miklós nem lát rá az egészségügyre, össze-vissza beszél, nem véletlen, hogy elvették a tárcájának a nagy részét, és a feladatokat más minisztériumok végzik el

- hangsúlyozta.

Egyébként ma nemcsak a Népjóléti bizottságot szabotálta a Fidesz, hanem a Nemzetbiztonsági bizottság ülése is elmaradt a kormánypárti provokáció miatt: